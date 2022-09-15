YAŞAM
15 Eylül 2022 - 16:21

Kazaya karışan panelvan manav tezgahına daldı, 3 kişi ölümden kıl payı kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Esnaf Odası başkanının makam aracı ile çarpışan panelvan, kaldırımdaki manav tezgahına daldı. 1 kişinin yaralandığı kazada ortalık savaş alanına dönerken, kaldırımdaki 3 kişi ölümden kıl payı kurtuldu. Yaralanan makam aracının şoförü ambulansla hastaneye götürülürken, panelvan sürücüsü 0.29 promil alkollü çıktı.

YAŞAM
15 Eylül 2022 - 16:21
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Kazaya karışan panelvan manav tezgahına daldı, 3 kişi ölümden kıl payı kurtuldu


Kaza, Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu istikametinden Antbirlik istikametine gitmekte olan Gökhan Kök'ün kullandığı Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ait makam aracı ile 5062. Sokak'tan Sorgun Bulvarı'na çıkan Sezai A.'nın kullandığı 07 AHL 723 plakasına sahip panelvan MATSO Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada yaralanan makam aracı sürücüsü Gökhan Kök, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, panelvanın altında kalmaktan son anda kurtulan kız öğrenci, annesiyle birlikte olay yerinden kaçarcasına uzaklaştı. Çarpışmanın şiddetiyle panelvan olduğu yerde dönerek kaldırımda bulunan manav tezgahına dalarken, manav tezgahı sahibi, müşterisi ve okuldan dönmekte olan kız öğrenci panelvanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Tezgahta bulunan sebze-meyveler ise etrafa saçıldı.



Panelvan sürücüsü alkollü çıktı

Kazanın ardından yapılan alkol kontrolünde 0.29 promil alkollü olduğu belirlenen panelvan sürücüsünün ehliyetine trafik ekipleri tarafından el konulurken, sürücü alkol almadığını meydana çıkardı. Trafik görevlileri de hastaneye giderek kandan alkol kontrolü yaptırabileceğini belirttiler.

"Kediyi kovarken ölüyorduk"

Tezgahının başında ölümden dönen manav dükkanı sahibi Ali Bezci, tezgaha gelen kediyi uzaklaştırırken bir anda araçların çarpıştığını gördüğünü, panelvan tezgaha gelirken kaçıp kurtulduğunu söyledi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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