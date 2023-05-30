Kazık gibi olan havlulara son! Bu yöntem sayesinde sertleşen havlular pamuk gibi olacak!

Havluların sertleşmesi, sabun artıkları, cilt pulları ve sudaki minerallerin birikmesiyle oluşur. Ancak sertleşmiş havluları çöpe atmadan yeniden yumuşatabilirsiniz. İşte birkaç basit yöntem:
SERT HAVLULARI YUMUŞATMANIN YOLLARI
Kabartma tozu ve sirke: Sertleşmiş havluları bir küvete koyun. Kabartma tozu ve sirkeyi karıştırıp havluların üzerine yayın. Sıcak su ekleyerek havluların tamamen ıslanmasını sağlayın. Yaklaşık 20 dakika beklettikten sonra havluları çamaşır makinesinde yıkayın. Beyaz sirke: Havluları sıcak suyla yıkayın ve yarım bardak beyaz sirke ekleyin. Sirke, havluların yumuşamasına ve bakteri oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Ardından yumuşatıcı kullanarak havluları tamamen yumuşatabilirsiniz. Bu basit yöntemlerle sertleşmiş havlularınızı ilk günkü yumuşaklığına kavuşturabilirsiniz.