YAŞAM
30 Mayıs 2023 - 13:11

Kazık gibi olan havlulara son! Bu yöntem sayesinde sertleşen havlular pamuk gibi olacak!

Sertleşen havluları yumuşatmanın birkaç basit yöntemi bulunmaktadır. İşte o yöntemler...

YAŞAM
30 Mayıs 2023 - 13:11
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Kazık gibi olan havlulara son! Bu yöntem sayesinde sertleşen havlular pamuk gibi olacak!


Havluların sertleşmesi, sabun artıkları, cilt pulları ve sudaki minerallerin birikmesiyle oluşur. Ancak sertleşmiş havluları çöpe atmadan yeniden yumuşatabilirsiniz. İşte birkaç basit yöntem:

SERT HAVLULARI YUMUŞATMANIN YOLLARI

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Amonyak ve sirke: Bir fincan sirke ve bir miktar amonyağı sıcak suya ekleyerek karıştırın. Bu karışımı çamaşır makinesinin yumuşatıcı bölmesine ekleyin veya deterjan gözüne dökün. Amonyak ve sirke, havluların yumuşak kalmasını sağlar.



Kabartma tozu ve sirke: Sertleşmiş havluları bir küvete koyun. Kabartma tozu ve sirkeyi karıştırıp havluların üzerine yayın. Sıcak su ekleyerek havluların tamamen ıslanmasını sağlayın. Yaklaşık 20 dakika beklettikten sonra havluları çamaşır makinesinde yıkayın.

Beyaz sirke: Havluları sıcak suyla yıkayın ve yarım bardak beyaz sirke ekleyin. Sirke, havluların yumuşamasına ve bakteri oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Ardından yumuşatıcı kullanarak havluları tamamen yumuşatabilirsiniz.

Bu basit yöntemlerle sertleşmiş havlularınızı ilk günkü yumuşaklığına kavuşturabilirsiniz.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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