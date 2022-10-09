Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), aile sağlığı merkezlerinde sözleşmeli hemşirelere yapılan doğum izni kesintilerinin yasa dışı olduğunu tespit ederek, ilgili sağlık birimine davanın durdurulmasını tavsiye etti. KDK'nın kararına göre, Ankara'daki aile sağlığı merkezinde sözleşmeli çalışan hemşirelerin doğum öncesi ve doğum sonrası izinleri için maaşlarından toplam 15 bin 959 lira kesinti yapıldı. Aile Hekimliği Kanunu'nun maaş kesintisi yapmadığını anlatan hemşire, her türlü iznin kanunen ödenmesi gerektiğini ve ücretli izin hakkının anayasal bir hak olduğuna dikkat çekti. İlgili yasa ve yönetmeliklerin ihlal edildiğini öne sürerek şikayetçi olan hemşire maaş kesintisinin geri iadesi için KDK'ya başvuruda bulundu.
GÜNDEM
09 Ekim 2022 - 12:02
KDK'dan binlerce kişiyi etkileyen maaş kararı: O paralar geri ödenecek!
KDK, doğum iznine çıkan bir hemşireye maaş kesintilerinin geri iade edilmesi talimatı verdi. Haksız ve hukuka aykırı olarak nitelendirilen kararda, doğum yapan sözleşmeli kadın işçilere doğumdan sekiz hafta önce ve sekiz hafta sonra olmak üzere toplam 16 hafta ücretli doğum izni verileceği açıklanarak, kesilen 15 bin959 liranın iade edilmesine karar verildi.
GÜNDEM
09 Ekim 2022 - 12:02
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