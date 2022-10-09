GÜNDEM
09 Ekim 2022 - 12:02

KDK'dan binlerce kişiyi etkileyen maaş kararı: O paralar geri ödenecek!

KDK, doğum iznine çıkan bir hemşireye maaş kesintilerinin geri iade edilmesi talimatı verdi. Haksız ve hukuka aykırı olarak nitelendirilen kararda, doğum yapan sözleşmeli kadın işçilere doğumdan sekiz hafta önce ve sekiz hafta sonra olmak üzere toplam 16 hafta ücretli doğum izni verileceği açıklanarak, kesilen 15 bin959 liranın iade edilmesine karar verildi.

GÜNDEM
09 Ekim 2022 - 12:02
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KDK'dan binlerce kişiyi etkileyen maaş kararı: O paralar geri ödenecek!


Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), aile sağlığı merkezlerinde sözleşmeli hemşirelere yapılan doğum izni kesintilerinin yasa dışı olduğunu tespit ederek, ilgili sağlık birimine davanın durdurulmasını tavsiye etti.

KDK'nın kararına göre, Ankara'daki aile sağlığı merkezinde sözleşmeli çalışan hemşirelerin doğum öncesi ve doğum sonrası izinleri için maaşlarından toplam 15 bin 959 lira kesinti yapıldı. Aile Hekimliği Kanunu'nun maaş kesintisi yapmadığını anlatan hemşire, her türlü iznin kanunen ödenmesi gerektiğini ve ücretli izin hakkının anayasal bir hak olduğuna dikkat çekti. İlgili yasa ve yönetmeliklerin ihlal edildiğini öne sürerek şikayetçi olan hemşire maaş kesintisinin geri iadesi için KDK'ya başvuruda bulundu.



KDK'dan 10 binlerce kişiyi etkileyen maaş kararı

KDK'DAN TAVSİYE KARARI

KDK, başvuruyu inceledikten sonra başvuranın maaşından yapılan kesintinin hukuka aykırı ve haksız olduğuna karar vererek, kesintinin iptali için Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne tavsiye kararı gönderdi.

Kurum kararında, aile sağlığı merkezi personelinin izin sürelerinin sözleşmeli personel izin süreleri çerçevesinde belirlenmesi gerektiği ve sözleşmeli personelin ilgili kanunlarda belirtilen doğumdan 8 hafta önce, doğumdan 8 hafta sonra toplam 16 haftalık ücretli doğum izni verilebileceğinin hüküm altında olduğunu belirtti.

HAK VE HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Başvurucunun 2021 Eylül-Aralık ayları arasında izin aldığını bildirdiği kararda, "Sözleşmeli çalışanların kullandığı izinler için ücretli izin verileceğinin yetkili merciye sunulması gerektiği belirtilmiştir. Davacının maaşından kesinti yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu maaş kesintisi yönünde yapılan işleminin de hukuk ve hakkaniyet durumuna aykırı olduğu sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır."denildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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