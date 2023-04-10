GÜNDEM
10 Nisan 2023 - 13:37

KDK, emeklilere ödenen ikramiye farkı ödeneğindeki mağduriyet için devreye girdi!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), SGK'ya geri dönen emekli farkı ödeneklerinde ikramiye farkının bildirilmemesi yönünde yapılan şikayetleri karara bağladı. SGK bununla ilgili çalışmalara başladı.

GÜNDEM
10 Nisan 2023 - 13:37
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KDK, emeklilere ödenen ikramiye farkı ödeneğindeki mağduriyet için devreye girdi!


KDK, emeklilere ödenen ikramiye farkı ödeneğindeki mağduriyet için devreye girdiKamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından alınan tavsiye kararıyla SGK, ikramiye farklarından haberdar olmayan emeklilerin ödeneklerinin geri iade edilmelerine ilişkin şikayetleri çözümlemek için bir çalışma başlattı. SGK mevcut uygulamalarını gözden geçirecek ve gerekli işlemleri yapılması için talimatlar verdi.

Bir emekli, kat artışlarından kaynaklanmış olan ikramiye farkı ödemesinin e-devlet hesabına aktarıldığını, ancak ödemeye ilişkin bilgi bulunmadığı için SGK'ya aktarıldığını Kamu Denetçiliği'ne bildirimle gönderdi. KDK'ya başvuru yapan vatandaş, 2020 yılında emeklilik dilekçesi verdiğini ve artan kat sayısından elde edilen prim farkının e-devlet tanımlı ödeme işlem hesabına aktarıldığını söyledi. Ancak ödemeden haberi olmadığı için yıl sonunda paranın SGK'ya iade edildiğini ifade etti.



 

"SGK'DAN BİLGİLENDİRME YAZISI GELMEDİ"

Şikayetçi durumu çok sonra öğrendiğini ve 2022 yılında talebinin üzerine paranın hesabına aktarıldığını ancak zamanla mağdur duruma düştüğünü anlatan müşteki, bana bu konu ile ilgili SGK'nın kendisine bilgilendirme yazısının gönderildiğini söylenmesine rağmen ancak bu konuyla ilgili bir bilgilendirme yazısı almadığımı açıkladı.

KDK, SGK Yönetim Kurulu'nun mevcut uygulamaları gözden geçirerek veri sahiplerine bu hakkın hatırlatılması için gerekli adımların atılmasını ve farklı yaşlılık ödeneği ödeme işlemlerinde ödeme bildirimlerinin ilgili kanunlara uygun olarak yapılmasını tavsiye etti.

Karar verildikten sonra, ikramiye farkı artık doğrudan vatandaşın banka hesabına aktarılacağı ifade edildi. SGK, ödeme ihtarının ilgili taraflara posta yoluyla, ihtarın ise iadeli taahhütlü posta ile gönderildiğini bildirdi. Ayrıca SMS ile bilgi talebinde bulunanların sistemde kayıtlı GSM numarasına bildirileceğini açıkladı.

ÖDEME BANKA HESABINA AKTARILACAK

 Uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili cevap yazısında, Yanlış yönlendirme, günlük ödemeler e-devlette görünmekte ve vatandaşlar T.C. Kimlik numaralarına para göndermek yerine direkt olarak banka hesaplarına para göndermeye başladığı bildirildi.

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