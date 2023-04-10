Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından alınan tavsiye kararıyla SGK, ikramiye farklarından haberdar olmayan emeklilerin ödeneklerinin geri iade edilmelerine ilişkin şikayetleri çözümlemek için bir çalışma başlattı. SGK mevcut uygulamalarını gözden geçirecek ve gerekli işlemleri yapılması için talimatlar verdi. Bir emekli, kat artışlarından kaynaklanmış olan ikramiye farkı ödemesinin e-devlet hesabına aktarıldığını, ancak ödemeye ilişkin bilgi bulunmadığı için SGK'ya aktarıldığını Kamu Denetçiliği'ne bildirimle gönderdi. KDK'ya başvuru yapan vatandaş, 2020 yılında emeklilik dilekçesi verdiğini ve artan kat sayısından elde edilen prim farkının e-devlet tanımlı ödeme işlem hesabına aktarıldığını söyledi. Ancak ödemeden haberi olmadığı için yıl sonunda paranın SGK'ya iade edildiğini ifade etti.
GÜNDEM
10 Nisan 2023 - 13:37
KDK, emeklilere ödenen ikramiye farkı ödeneğindeki mağduriyet için devreye girdi!
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), SGK'ya geri dönen emekli farkı ödeneklerinde ikramiye farkının bildirilmemesi yönünde yapılan şikayetleri karara bağladı. SGK bununla ilgili çalışmalara başladı.
GÜNDEM
10 Nisan 2023 - 13:37