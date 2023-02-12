KDK KPSS şartlı, şartsız sözleşmeli personel arıyor! Yüksek maaş ile bu şartları taşıyanlar alınacak!







Personel alımı hangi kadrolarda gerçekleştirilecek?







Başvuru şartları neler?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumu personel alacağını duyurdu. Buna göre, KPSS puanı olsun veya olmasın bilişim personeli alımı gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunmak için son gün olan 15 Şubat 2023 günü, 28 Şubat 2023 tarihine ertelenmiştir.1 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, 3 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Bilgi Güvenliği Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı alınacak.Adaylar; 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları sağlıyor olmalı, 2022 senesinde gerçekleştirilen KPSS sınavından lisans seviyesindeki P3 puan türünden minimum 70 puan almalı, 4 senelik eğitim veren üniversitelerin alakalı bölümlerinden birini bitirmiş olmalı ve mesleki donanıma sahip olmalılar. KPSS puanı olmayan adaylar 70 puan almış sayılacak, normal şartlarda yüz 30 YDS puanı gerekirken bu adaylar için yüzde 70 KPSS, yüzde 0 YDS puanı kabul edilecek. Yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilebilen başvurular için son gün 15 Şubat 2023.