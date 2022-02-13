KDV’nin yüzde 1'e indirilmesine yönelik bakanlıktan 81 ile talimat!













Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un imzasını taşıyan ve içeriğinde 'Gıdada KDV indirimi' düzenlemesinin detaylarını yer aldığı bir yazı 81 il genelindeki tüm Ticaret Müdürlükleri'ne iletildi.Temel gıda ürünlerinde gerçekleştirilen KDV indirimin Resmi Gazete'de yayımlandığı ve düzenlemenin Pazartesi günü hayata geçirileceğinin belirtildiği yazıda Pazartesi gününde itibaren denetimlerin daha da yoğunlaştırılarak başlanacağı bildirildi.Ticaret Bakanı Muş, KDV'de yapılan indirim sonrasında fiyatlarını aşağı çekmeyen tüm marketler için en ağır yaptırımların uygulanacağını bildirirken yapılacak olan denetimlerde KDV indirimini ürünlerin fiyatlarına yansıtmayan ve haksız fiyat artışı ile vatandaşları mağdur eden marketlere gerekli cezaların kesileceğini söyledi.