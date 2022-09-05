Kdz. Ereğli’de patpat kazası: 1 ölü













Kaza, Korubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Babaoğlu'nun (66) kullandığı tarım aracı pat pat sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık personelleri ağır yaralı olan Babaoğlu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Babaoğlu burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Savcılık ve polis ekipleri olay mahalinde yaptıkları incelemenin ardından Kazada parçalanan tarım aracı bir başka araçla kaldırıldı.Savcılık kaza konusu ile ilgili olarak soruşturma başlattı.