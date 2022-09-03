YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:38

"Ke" Dergisi 17. Sayısında Haydar Ergülen Ve Suat Derviş'i Ağırlıyor

Kartal Belediyesi tarafından 2 aylık periyotlar halinde çıkarılan edebiyat, kültür, sanat dergisi “KE”, 17.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:38
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
“Ke” Dergisi 17. Sayısında Haydar Ergülen Ve Suat Derviş'i Ağırlıyor


sayısını Türk şiirinin önemli isimlerinden Haydar Ergülen'e ayırdı.


“KE”nin birçok sayısına ürünleriyle katkı sunan Ergülen, çeşitli dergi ve ansiklopedilerde çeviriler ve metin yazarlığı yapmış, “Üç Çiçek” ve “Şiir Atı” dergilerinin yönetimine katılmış, bir dönemin önemli gazetelerinden olan “Radikal”de haftalık köşe yazıları yazdı. İlk şiiri 1973'de Gelişme Dergisi'nde (Umur Erkan adıyla) yayımlanan Ergülen, şiirleri ve yazılarıyla kendi kuşağının en fazla büyük yankı uyandıran şairlerinden biri olmayı başardı. “Aşk”, “acı”, “yalnızlık”, “kırılganlık” gibi temalar ekseninde gelişen şiirlerinde kendine özgü imgeleri, incelikli ve ustalıklı bir dille işlemiş, bu sebeple günümüz Türk şiirinin en fazlaca beğenilen isimleri arasında yerini aldı.




Derginin 17. sayısında Haydar Ergülen'e dair yazı ve söyleşileri bulunan isimler; Ercan Y. Yılmaz, Şükrü Erbaş, Işık Sungurlar, Rahmi Emeç, Gökhan Arslan, Emel İrtem, M. Utku Yeşilöz ve Devrim Horlu'dan oluşuyor. Haydar Ergülen illüstrasyonu ise Pelin Taşkesen'e ait.


Her sayısında edebiyat ve şiir dünyasının yaşayan bir ismini kapağa taşıyan dergi, yan dosya çalışmasında 1972'de hayatını kaybeden, ülkenin öncü gazetecilerinden ve en üretken yazarlarından Suat Derviş'e yer veriyor.


Sabahattin Ali, Nâzım Hikmet, Ahmet Hamdi Tanpınar, Attilâ İlhan, Orhan Kemal gibi isimleri bir dergi çatısı altında toplamayı başarmış, eserlerinde “aşk” temasıyla dikkatleri üzerine toplamayı başarmış, yaşadığı dönemin siyasal baskılarına direnmekten kendini asla alıkoymamış isimlerinden Suat Derviş'e dair yazılar ise Menekşe Toprak, Abdullah Ezik, Fuat Sevimay, Beyza Ertem, Esra Dolan, Burak Akbalık ve Büşra Şahin'e ait.


“KE”nin dosya ve yan dosya çalışmaları dışındaki ürünlerinde Remzi Karabulut, Elif Hopyar, Arife Kalender, Canan Domurcaklı, İnci Aral, Abdullah Ezik, Özgün E. Bulut, Adnan Gerger, Gökçe Özder, Deniz Dengiz Şimşek, Utku Yıldırım, Ekin Köklü, Cemre Kılıç, Rezzan Akçatepe, Fuat Eren, Hatice Akalın, Mete Karagöl, Münire Çalışkan Tuğ, Öznur Unat, Deniz Saatkaya Eldam, Ahmet Akdere, Nalan Çelik, Önder Kaya, Mazlum Vesek, Mazlum Çetinkaya ve Havva Yılmaz'ın imzaları bulunuyor.


Derginin “Kitaplar Arasında” adını taşıyan sayfasında ise okurları yeni çıkan eserlerin kısa tanıtımları karşılıyor.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Hayalleri yangında kül oldu
Hayalleri yangında kül oldu
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı !
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı !
Son Haberler
CHP liderinden 2023 seçimlerine adaylık açıklaması: 6'lı masa uzlaşırsa ben hazırım!
CHP liderinden 2023 seçimlerine adaylık açıklaması: 6'lı masa uzlaşırsa...
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba gibi giriş yaptı!
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba...
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu Turan'dan geldi
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu...
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce...
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından katledildi!
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından...
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan tarz değişikliği geldi! Özkan'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan...
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı...
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar'
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama...
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları başladı
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları...
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak belirlendi!
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak...
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'