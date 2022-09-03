“Ke” Dergisi 17. Sayısında Haydar Ergülen Ve Suat Derviş'i Ağırlıyor













sayısını Türk şiirinin önemli isimlerinden Haydar Ergülen'e ayırdı.“KE”nin birçok sayısına ürünleriyle katkı sunan Ergülen, çeşitli dergi ve ansiklopedilerde çeviriler ve metin yazarlığı yapmış, “Üç Çiçek” ve “Şiir Atı” dergilerinin yönetimine katılmış, bir dönemin önemli gazetelerinden olan “Radikal”de haftalık köşe yazıları yazdı. İlk şiiri 1973'de Gelişme Dergisi'nde (Umur Erkan adıyla) yayımlanan Ergülen, şiirleri ve yazılarıyla kendi kuşağının en fazla büyük yankı uyandıran şairlerinden biri olmayı başardı. “Aşk”, “acı”, “yalnızlık”, “kırılganlık” gibi temalar ekseninde gelişen şiirlerinde kendine özgü imgeleri, incelikli ve ustalıklı bir dille işlemiş, bu sebeple günümüz Türk şiirinin en fazlaca beğenilen isimleri arasında yerini aldı.Derginin 17. sayısında Haydar Ergülen'e dair yazı ve söyleşileri bulunan isimler; Ercan Y. Yılmaz, Şükrü Erbaş, Işık Sungurlar, Rahmi Emeç, Gökhan Arslan, Emel İrtem, M. Utku Yeşilöz ve Devrim Horlu'dan oluşuyor. Haydar Ergülen illüstrasyonu ise Pelin Taşkesen'e ait.Her sayısında edebiyat ve şiir dünyasının yaşayan bir ismini kapağa taşıyan dergi, yan dosya çalışmasında 1972'de hayatını kaybeden, ülkenin öncü gazetecilerinden ve en üretken yazarlarından Suat Derviş'e yer veriyor.Sabahattin Ali, Nâzım Hikmet, Ahmet Hamdi Tanpınar, Attilâ İlhan, Orhan Kemal gibi isimleri bir dergi çatısı altında toplamayı başarmış, eserlerinde “aşk” temasıyla dikkatleri üzerine toplamayı başarmış, yaşadığı dönemin siyasal baskılarına direnmekten kendini asla alıkoymamış isimlerinden Suat Derviş'e dair yazılar ise Menekşe Toprak, Abdullah Ezik, Fuat Sevimay, Beyza Ertem, Esra Dolan, Burak Akbalık ve Büşra Şahin'e ait.“KE”nin dosya ve yan dosya çalışmaları dışındaki ürünlerinde Remzi Karabulut, Elif Hopyar, Arife Kalender, Canan Domurcaklı, İnci Aral, Abdullah Ezik, Özgün E. Bulut, Adnan Gerger, Gökçe Özder, Deniz Dengiz Şimşek, Utku Yıldırım, Ekin Köklü, Cemre Kılıç, Rezzan Akçatepe, Fuat Eren, Hatice Akalın, Mete Karagöl, Münire Çalışkan Tuğ, Öznur Unat, Deniz Saatkaya Eldam, Ahmet Akdere, Nalan Çelik, Önder Kaya, Mazlum Vesek, Mazlum Çetinkaya ve Havva Yılmaz'ın imzaları bulunuyor.Derginin “Kitaplar Arasında” adını taşıyan sayfasında ise okurları yeni çıkan eserlerin kısa tanıtımları karşılıyor.