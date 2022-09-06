YAŞAM
06 Eylül 2022 - 09:40

Keçi öyle bir yere çıktı ki, çıktığı yerden indirmek çok daha zor oldu

Sivas'ın Zara ilçesinde yaramaz bir keçi inşaat iskelesine çıktı, inşaat işçileri keçiyi çıktığı yerden indirmekte çok fazla güçlük çekti.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 09:40
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Keçi öyle bir yere çıktı ki, çıktığı yerden indirmek çok daha zor oldu


Sivas'ın Zara ilçesi Ahmetbaşyurt Mahallesi üzerinde yapımı sürmekte olan inşatta ilginç bir olay yaşandı. Sahibin elinden kaçan yaramaz bir keçi dış kaplamada kullanılan inşaat iskelesine tırmandı. Mola sonrası keçiyi iskelede gören işçiler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşçiler tarafından mobil cihaz kamerasıyla görüntülenen keçi, bir müddet sonra işçiler tarafından aşağı indirilerek sahibine teslim edildi. Görüntülerde bir işçinin "Bizim işimizi elimizden almak isteyen keçi" demesi ise yüzleri gülümsetti.

“Sahibini bulup teslim ettik”



İnşaat işçisi Selim Sayan, mola sonrası keçiyi fark ettiklerini söyleyerek, “Biz dışarda çay içiyorduk. Molayı bitirince diğer tarafa geçtik. Keçiyi fark ettik ki iskeleye çıkmıştı. Bizi görünce biraz ürktü, sağa sola kaçmaya başladı. İki arkadaş yukarı çıktık. Keçiyi kıstırdık içeri attık. Daha sonra koştu çatıya kadar çıktı. İnşaattan çıkardık, sahibini bulup teslim ettik” dedi.

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