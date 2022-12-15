DÜNYA
15 Aralık 2022 - 19:55

Kedi yavrusu tarafından ısırıldıktan sonra hayatı kabusa döndü! 15 ameliyat iyileştirmedi, hayatını kaybetti..

Danimarka'da Henrik Kriegbaum Plettner adlı bir adam 4 yıl önce bir adam bir kedi yavrusu tarafından ısırıldı. Aylarca hastanelerde kalan, parmağı kesilen 15 kez de ameliyat olan Plettner, yaşam savaşını kaybetti.

DÜNYA
15 Aralık 2022 - 19:55
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Kedi yavrusu tarafından ısırıldıktan sonra hayatı kabusa döndü! 15 ameliyat iyileştirmedi, hayatını kaybetti..


2018 yılında Henrik Kriegbaum Plettner adlı Danimarkalı bir adam barınaktan yavruları da olan bir kedi sahiplendi. Kedileri barınaktan aldıktan sonra eve kedi getiren adamın işaret parmağı kedilerden biri tarafından ısırıldı. Henrik, elinin birkaç saat içinde şiştiğini görünce panik yaptı ve hemen hastaneye koştu.

Kedi yavrusu tarafından ısırıldıktan sonra hayatı kabusa döndü



Danimarka'daki Kolding hastanesine giden adam hastaneye yatırıldı. 1 ay boyunca tedavi gören Plettner, arka arkaya 15 ameliyat geçirdi.

ISIRILAN PARMAĞI KESİLDİ!

Kedi yavrusu tarafından ısırıldıktan sonra hayatı kabusa döndü

Ancak geçirdiği onca ameliyattan dört ay sonra bile doktorlar kedi ısıran parmağın işlevini yerine getirmeyince kesilmesine karar verdiler.Ancak kesik parmak Henrik için çözüm olmadı. 33 yaşındaki yaşlı adamın sağlığı bozulmaya devam etti. Annesi, oğlunun sağlığının tehlikede olmasından çok endişe duyarken oğlunun arka arkaya hastalıklara yakalandığını öğrendi. Plettner'in bağışıklık sistemi zayıfladığı, zatürre, gut ve şeker hastalığına yakalandığı öğrenildi.

Kedi yavrusu tarafından ısırıldıktan sonra hayatı kabusa döndü

Daha sonra kedinin adamın kan damarlarını ısırdığı anlaşılırken kedinin dişlerinde et yiyen bakteriler olduğu keşfedildi. Doğrudan kana karışan bakteriler her zaman görülmese bile ölümcül olabileceği açıklandı.

Henrik Kriegbaum Plettner'inde vücuduna yayılan bakteriler, talihsiz adamı yavaş yavaş tüketerek hayatını kaybetmesine neden oldu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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