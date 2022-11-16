Kedisi, köpeği olanlara son çağrı! 31 Aralık'a kadar yaptırmanız gerekiyor: Para cezası uygulanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kedi, köpek ve gelincik gibi evcil hayvanların kayıt altına alınarak kimlikli hale getirilmesi için Resmi Gazete’de karar yayımlanmıştı. Yönetmelik ile evde bakılan kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu getirildi. Söz konusu mikroçip uygulaması ile Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsi, doğum tarihi ve adresi gibi bilgileri yer alıyor. Hayvanın kaybolması ya da çalınması gibi durumlarda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor.
31 Aralık’a kadar süreniz var
Evde beslenen kedi, köpek ve gelincik türü evcil hayvanların sisteme kayıt ettirilmesi gerekiyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar kedi köpek ve gelincik besleyip bu hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 sayılı Kanun gereği para cezası uygulanacak. 1 Ocak 2023 tarihinden sonra mikroçip uygulaması için başvuru yapanlar önce para cezası ödeyecek ardından da çip taktırabilecekler.