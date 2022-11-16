Kedisi, köpeği olanlara son çağrı! 31 Aralık'a kadar yaptırmanız gerekiyor: Para cezası uygulanacak







31 Aralık’a kadar süreniz var







Para cezası alabilirsiniz

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kedi, köpek ve gelincik gibi evcil hayvanların kayıt altına alınarak kimlikli hale getirilmesi için Resmi Gazete’de karar yayımlanmıştı. Yönetmelik ile evde bakılan kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu getirildi. Söz konusu mikroçip uygulaması ile Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsi, doğum tarihi ve adresi gibi bilgileri yer alıyor. Hayvanın kaybolması ya da çalınması gibi durumlarda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor.Evde beslenen kedi, köpek ve gelincik türü evcil hayvanların sisteme kayıt ettirilmesi gerekiyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar kedi köpek ve gelincik besleyip bu hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 sayılı Kanun gereği para cezası uygulanacak. 1 Ocak 2023 tarihinden sonra mikroçip uygulaması için başvuru yapanlar önce para cezası ödeyecek ardından da çip taktırabilecekler.Ev hayvanlarının korunması, hastalıklara karşı kontrol edilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından PETVET sistemi geliştirildi. 2018 yılında çıkarılan mevzuata göre, Türkiye’deki herkesin evcil hayvanını kayıt altına aldırması gerekiyor. Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer, mikroçip uygulamasının 31 Aralık’ta son bulmayacağını ancak bu tarihe kadar yaptırmayanların daha sonra para cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor. Mikroçip uygulaması hem bakanlığın yetkili merkezlerinde hem de veterinerliklerde gerçekleştirilebiliyor. Bu nedenle evcil hayvanı olanların en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar hayvanlarına mikroçip taktırması gerekiyor. bu tarihten sonra takılan mikroçipler için kişiler önce para cezası ödüyor ardından da mikroçipi taktırabiliyor.