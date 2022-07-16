EKONOMİ
16 Temmuz 2022 - 16:12

Kefil olmadan kredi çekilir mi? Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kefilsiz kredi çekme şartları belli oldu

Nakit ihtiyacı olan ve kredi çekmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki kefil olmadan kredi çekilir mi? Kefil olmadan kredi çekme şartları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
16 Temmuz 2022 - 16:12
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Kefil olmadan kredi çekilir mi? Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kefilsiz kredi çekme şartları belli oldu


Kredi çekmek isteyen vatandaşlar kefil ile ilgili sorularının cevaplarını araştırmaya devam ediyor. Peki bankalar Kefilsiz Kredi veriyor mu? Kefilsiz kredi çekmenin şartları nelerdir? Kefilsiz kredi çekmek ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kefilsiz kredi çekilir mi

Önceki zamanlarda bankalar kredi çekmek isteyen vatandaşlardan bir ya da daha fazla kefil şartı sunuyordu. Olası bir kredi borcunun ödenmemesi durumlarında bankaların borcu tahsis edebilmek adına geliştirdiği bu tedbir artık kredi notu sistemi ile birlikte yavaş yavaş kalkmaya başladı. Kredi notu yetersiz olan vatandaş ya da aylık geliri düşük olan vatandaşlardan bankalar hala kefil istiyor. Yüksek miktarda kredi çekmek isteyen vatandaşlardan özellikle kefil isteniyor. Krediye kefil gösterilen kişi sadece kredi çekerken sorumlu değildir. Kredi çeken kişi eğer borcunu bankaya ödemezse borç kefile geçirilir ve eğer haciz noktasına kadar borç ödememe ilerlediyse kefil olan kişi de hacze dahil edilmektedir. Bu sorumluluğu ise kolay kolay kimse almak istemiyor ve bu sebeple insanlar kefil olmaktan çekiniyor. Bu süreçte yeni çıkan kefilsiz kredi çekme yöntemi vatandaşların işlerini kolaylaştırıyor.



Kefil Olmadan Kredi Çekmek

Kefilsiz kredi çekme şartları

Kefilsiz kredi çekmek isteyen vatandaşın ilk olarak bankanın kredi faiz oranı ve vadelerine dikkat etmesi gerekmektedir. Kredi notunun yüksek olması, belgelerinin eksiksiz tamamlanması ve düzenli bir gelire sahip olunması durumunda istenilen bankaya başvuru yaparak kredi talebinde bulunabilirsiniz. Bankalar başvuruları değerlendirirken kredi başvurusu yapan kişinin ilk olarak kredi notuna dikkat etmektedir. İhtiyaç kredisi, konut kredisi, ipotekli taşıt kredisi, bayram ve tatil kredilerinde kefilsiz kredi çekme durumu çokça tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Kefilsiz kredi çekmenin şartları ise bankadan bankaya değişmektedir. Bilinen çoğu banka kefilsiz kredi vermektedir. Bankalar kredi verirken kredi başvurusu yapan vatandaşın mesleğine, düzenli geliri olmasına, yaşına ve kredi notuna dikkat etmektedir. Eğer anlaşmalı olduğunuz bankayı seçerseniz kredi çekme süreciniz daha hızlı gelişmektedir. Vatandaşın da bankanın faiz ve vade oranlarına dikkat etmektedir. Kefil bulmanın da birine kefil olmanın da oldukça zor ve riskli olduğu bu dönemlerde kefilsiz kredi çekme yöntemi insanlar tarafından daha çok tercih edilen bir yöntem haline gelecektir. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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