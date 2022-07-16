Kefil olmadan kredi çekilir mi? Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kefilsiz kredi çekme şartları belli oldu

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar kefil ile ilgili sorularının cevaplarını araştırmaya devam ediyor. Peki bankalar Kefilsiz Kredi
veriyor mu? Kefilsiz kredi çekmenin şartları nelerdir? Kefilsiz kredi çekmek ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Kefilsiz kredi çekilir mi
Önceki zamanlarda bankalar kredi çekmek isteyen vatandaşlardan bir ya da daha fazla kefil şartı sunuyordu. Olası bir kredi borcunun ödenmemesi durumlarında bankaların borcu tahsis edebilmek adına geliştirdiği bu tedbir artık kredi notu sistemi ile birlikte yavaş yavaş kalkmaya başladı. Kredi notu yetersiz olan vatandaş ya da aylık geliri düşük olan vatandaşlardan bankalar hala kefil istiyor. Yüksek miktarda kredi çekmek isteyen vatandaşlardan özellikle kefil isteniyor. Krediye kefil gösterilen kişi sadece kredi çekerken sorumlu değildir. Kredi çeken kişi eğer borcunu bankaya ödemezse borç kefile geçirilir ve eğer haciz noktasına kadar borç ödememe ilerlediyse kefil olan kişi de hacze dahil edilmektedir. Bu sorumluluğu ise kolay kolay kimse almak istemiyor ve bu sebeple insanlar kefil olmaktan çekiniyor. Bu süreçte yeni çıkan kefilsiz kredi çekme yöntemi vatandaşların işlerini kolaylaştırıyor.
Kefilsiz kredi çekme şartları
Kefilsiz kredi çekmek isteyen vatandaşın ilk olarak bankanın kredi faiz oranı ve vadelerine dikkat etmesi gerekmektedir. Kredi notunun yüksek olması, belgelerinin eksiksiz tamamlanması ve düzenli bir gelire sahip olunması durumunda istenilen bankaya başvuru yaparak kredi talebinde bulunabilirsiniz. Bankalar başvuruları değerlendirirken kredi başvurusu yapan kişinin ilk olarak kredi notuna dikkat etmektedir. İhtiyaç kredisi, konut kredisi, ipotekli taşıt kredisi, bayram ve tatil kredilerinde kefilsiz kredi çekme durumu çokça tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Kefilsiz kredi çekmenin şartları ise bankadan bankaya değişmektedir. Bilinen çoğu banka kefilsiz kredi vermektedir. Bankalar kredi verirken kredi başvurusu yapan vatandaşın mesleğine, düzenli geliri olmasına, yaşına ve kredi notuna dikkat etmektedir. Eğer anlaşmalı olduğunuz bankayı seçerseniz kredi çekme süreciniz daha hızlı gelişmektedir. Vatandaşın da bankanın faiz ve vade oranlarına dikkat etmektedir. Kefil bulmanın da birine kefil olmanın da oldukça zor ve riskli olduğu bu dönemlerde kefilsiz kredi çekme yöntemi insanlar tarafından daha çok tercih edilen bir yöntem haline gelecektir.