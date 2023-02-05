Kefil yok, şart yok: Devletin bankasından 50.000 TL nakit kampanyası!

Ziraat Bankası, bireysel müşterilerin kredi başvurularını hızlandırmanın yanı sıra, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamalarla, nakit kullanacak olanların hemen aynı gün içerisinde işlem yapabileceğini de vatandaşlara duyurmuştur. Ziraat Bankası'nın, hak ettiği krediyi kefilsiz bir şekilde almak isteyen başvuranların, kredi başvurularını internet sitesi üzerinden hızla gerçekleştirmesi mümkün. Ayrıca, başvurunuz onaylandığı anda, krediyi hemen kefilsiz bir şekilde hesabınıza yatırabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASINDAN ŞUBAT AYINA ÖZEL BOMBA KAMPANYA! 50 BİN TL ÖDEME KEFİLSİZ ŞARTSIZ! HEMEN ALIN!Ziraat Bankası kredi başvurusu yapmak isteyen kişilerin otuz altı ayından büyük olması gerekir. Ayrıca, kimlik numarası üzerinden yapılan araştırmalar sonucunda kredi notunun uygun olması halinde onay alınabilmektedir. Ziraat Bankası banka hesabına sahip olan kişiler, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden nakit başvurularını işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirler. İhtiyaç kredisi almak isteyen kişiler ise, bu işlemleri 7 gün 24 saat Ziraat Bankası’nın mobil uygulaması üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler. Emekli olan kişilerin kredi alması için ise, emekli maaşlarının Ziraat Bankası üzerinden alınması gereklidir. Dolayısıyla, Ziraat Bankası üzerinden alınan emekli maaşları ile ihtiyaç kredisine kolayca başvurulabilmektedir.
ZİRAAT BANKASININ KAMPANYALARI BİTMİYOR!
Ziraat Bankası, cafe ve restoranlar sektöründe büyük bir ilgiyle karşılanan bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, Baydöner'de tüm ana ürün çeşitlerinde yüzde 25 oranında indirim kazanabilen kart sahipleri, keyifli bir yemek ziyafeti yaşamak için büyük bir fırsat yakaladı.
TÜM ANA YEMEKLERDE YÜZDE 25 İNDİRİM
Baydöner, bankkartlı müşterilerine kampanyasına özel olarak her türlü ana ürünlerinden yararlanarak yüzde 25 indirim sağlamak üzere 1 Şubat tarihinden itibaren başlayan ve 28 Şubat 2023'te sona erecek olan bir kampanya düzenliyor. Bu indirim anında geçerli olacak ve bankkart sahiplerinin kodlarını almalarıyla elde edilebilecek.