Kefilsiz ödeme ile tek seferde 10 bin TL anında hesapta! İşte kredi geri ödeme tablosu

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankalar ihtiyaç kredisi fırsatları hazırlıyor. Bu bankalar arasında İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi, Enpara, Fibabank, Akbank yer alıyor. Kolay bir şekilde başvuru imkanı sunan ve kefilsiz kredi imkanı sunan bankalar arasında olan Akbank aylık 424 TL taksit ile 10 Bin TL vereceğini duyurdu. Haberin ayrıntıları yazının devamında.
KEFİLSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ
Hem özel hem de kamu bankaları müşterilerine destek olmak ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kredi imkanı sunuyor. Kefilsiz ve belgesiz bir şekilde kolayca başvurabileceğiniz kredi imkanları bankalar tarafından duyurulmaya devam ediyor. Akbank, TEB ve QNB Finansbank bunlar arasında yer alıyor. Türkiye ekonomi Bankası, düşük faizle kredi imkanı sunduğunu duyurdu. Kredi limitini 10.000 TL olarak açıkladı. Aylık faiz oranını ise yüzde 1,64 olarak belirleyen banka taksit tutarının 395 TL olduğunu açıkladı. Akbank, kredi tutarını 10.000 TL olarak açıklayan banka faiz oranını da yüzde 2,24 olarak açıkladı. Taksit ödemelerini de 444 TL olarak belirledi. QNB Finansbank, kredi limitini 10 Bin TL olarak açıklayan banka faiz oranını ise yüzde 1,99 olarak belirledi. Avantajlı vade sürelerinin de olduğunu açıklayan banka 36 aya kadar vade sağlanacağını belirtti. Aylık taksit tutarı ise 424 TL olarak belirtildi.