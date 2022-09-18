Kelebek hastası Büşra günlüklerini kitap haline getirdi













Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Büşra Özay, kelebek hastalığı ile mücadele ederken kendisi gibi bu hastalığa yakalananlara bir umut, bir güç olsun diye günlüğünü "Ben Dünyadayken" adlı kitap haline getirdi. Çok zor bir hayatının olduğunu söyleyen Özay, "Bizim derimizde bir kelebek kadar hassas. Derimiz çok rahat rahat yaralanabiliyor, soyulabiliyor. Çok zorlu bir hayatımız var. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sürtünmede, kaşınmada soyularak açık yara oluşuyor. Vücudumuzun neredeyse yüzde 90'ını kapsayan yaralara sahibiz. Bu yaralarla sabah akşam pansuman oluyorum. Zorlu bir hayat ve beslenmede dahi zorluk çekiyoruz. Bu süreçleri atlatmak çok zor oluyordu. Psikolojim çok bozulmuştu. Daha sonrasında bir günlük tutmaya başlamıştım. Günlük benim arkadaşım olmuştu. Hayatımı, yaşadıklarımı anlatıyordum. Günlüğümü kitaba dönüştürmeye karar verdim" dedi.Amacının kendi gibi aynı hastalığa sahip kelebeklerin sessiz çığlıklarını duyurabilmek olduğunu söyleyen Özay, "Günlüğümü bu yolla kitaba dönüştürdüm. Kitabım çıktı ve çok mutluyum inşallah çok okunur. Kitabımda aileme ve benim gibi aynı acıyı paylaşan tüm kelebeklere hitaben diye de yazmıştım. Hepimiz için bir umut, bir güç olsun istedim. Umarım öyle olur. Bir şeyleri başarmanın duygusu çok güzel. Elinden bir şey gelmemesi çok zordu. Bu yüzden çok heyecanlıyım ve ilk kez bir şeyler başarmış gibi hissediyorum. Kitapta hayatımı anlatıyorum ve günlük olarak yazmıştım. Doğduğum zamandan bu yana kadar yaşadıklarımı anlattım. Umarım kitap birçok kişiye ulaşır ve birçok kişi sesimizi duyar. Bu hastalığı doktorlar bile tanımıyor, halk tanımıyor. Bizler bu sebeple çok sıkıntılar yaşıyoruz. Bu yüzden kitabımın da hastalığımızın da duyulmasını çok istiyorum" dedi.