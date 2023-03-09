Kelliğin çaresi mutfaktan çıktı! 40 yıl düşünsen aklına zor gelir... Saçlarınız ışıl ışıl, göz alıcı olacak!













Japonya'da yapılan bir araştırmada, bilim insanları laboratuvar ortamında saç üretmeyi başardı. Bu gelişme, milyonlarca erkeğin en büyük kabusu olan kellik sorununa çözüm olarak görülebilir.Japonya'da bulunan Yokohama Ulusal Üniversitesi'ndeki bilim insanları, fare embriyosundan elde edilen deri hücrelerini kullanarak laboratuvar ortamında saç kökü geliştirdi. Epitel ve mezenkimal adı verilen hücre tiplerinin kontrol edilerek saç köklerinin geliştirildiği açıklandı. Deneyin henüz insan hücreleri üzerinde yapılmadığı belirtilirken, başarılı olunması durumunda insanların saçlarını yeniden çıkarabileceği vurgulandı. Araştırmayı yürüten doçent doktor Tatsuto Kageyama, fareye nakledilen kök hücrenin kısa bir süre içinde çok sayıda saç kökü oluşturduğunu belirtti ve naklin %100 etkili olduğunu söyledi. Bilim insanları, saçın 23 gün içinde 3 milimetreye kadar uzadığını da açıkladı.Yokohama Ulusal Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, farelerden alınan embriyo deri hücrelerini kullanarak saç kökü oluşturmayı başardı. Epitel ve mezenkimal adı verilen iki hücre türünün kontrol edilmesiyle saç kökleri geliştirildiğini duyurdular. Epitel hücreleri, vücutta deri, damarlar ve organlarda bulunurken, mezenkimal hücreler kemik iliğinde bulunur ve iskelet dokularının iyileşmesi için önemlidir. Ancak bu deneyin henüz insan hücreleri üzerinde gerçekleştirilmediği belirtildi. Araştırmacılar, deneyin başarılı olması durumunda insanların kellik sorununa çözüm olabileceğine dikkat çektiler. Farelere yapılan saç kökü nakli sonrasında çok sayıda saç kökü oluştu ve saçların 23 günde 3 milimetreye kadar uzadığı açıklandı.