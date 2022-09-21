EKONOMİ
21 Eylül 2022 - 14:57

Kellogg Türkiye'den yerli üreticiye destek

Türkiye'de çiftçilere vermiş olduğu destekle sürdürülebilir tarıma odaklanan dünyanın önde gelen kahvaltılık gevrek üreticilerinden ve atıştırmalık şirketi Kellogg, yerli üreticilere vermiş olduğu destekle yılın ilk yulaf hasadını gerçekleştirdi.

EKONOMİ
21 Eylül 2022 - 14:57
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Kellogg Türkiye’den yerli üreticiye destek


Global çapta yürütülen Kellogg's Better Days projesi kapsamında başta kadınlar olmak suretiyle global olarak 1 milyon çiftçiyi desteklemeyi hedefleyen Kellogg, insanlara ve çevreye yaptığı katkılarla 115 yılı aşan yolculuğuna devam etmektedir. Yapılan açıklamaya göre şirket, sorumlu kaynak kullanımından tüm değer zinciri boyunca doğal kaynakları korumaya, malzeme ve gıda atıklarını azaltmadan geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya gübrelenebilir ambalajlar sağlamaya kadar bir hayli farklı alanda da faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, ürünleri aracılığıyla, dünyada toplumların gelişimine katkıda bulunuyor. 2030'un sonuna kadar ürün hammaddelerini sorumlu bir şekilde temin etme taahhüdüyle tüm dünyada çiftçileri desteklemeye devam etmektedir. Better Days projesi kapsamında daha düşük doğal kaynak kullanıp, üretkenliği ve iklim değişikliklerine duyarlı tarım uygulamalarını geliştirmeye odaklanan Kellogg, bugüne kadar 40'tan fazla Kellogg's Origins programıyla 433 binden fazla çiftçi, kadın ve işçiye ulaştı.

Şirket yerli üreticileri destekleme amaçlı yaptığı projede ilk hasat ürünlerini topladı. Isparta, Sivas ve Eskişehir'de yulaf üretimine olumlu anlamda katkı sunan şirket, proje kapsamında çiftçilere ziraat mühendisi danışmanlığından, gübre ve bitki koruma ürünlerine kadar son derece alanda destek verdi.



“Herkes için iyi günler oluşturmaya odaklandık”

Isparta'daki yulaf hasadı etkinliğine katılan Kellogg Türkiye Genel Müdürü Burcu Yazıcı, global çapta yürüttükleri ‘Better Days' projesi kapsamında gıda desteği, enerji kaynaklarının verimli kullanılması gibi birçok sosyal sorumluluk projesinin yanı sıra yerel çiftçileri de desteklediklerini söyledi. Yazıcı şöyle konuştu: “Şirketimiz, kurulduğu günden bu yana kalbi ve ruhuyla hareket eden bir şirket oldu. Tarladan sofraya kadar tüm değer zincirinde, güvenilir gıda markalarımız aracılığıyla her insan için daha başarılı günler oluşturmaya odaklanıyoruz. Verimlilik ve ekilebilir araziler bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Projemiz kapsamında özellikle küçük ölçekli tarımda önemli rol oynayan kadın çiftçilere verdiğimiz destekle sürdürülebilir tarıma odaklanıyor ve bu kapsamda küresel çaptaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bakış yönüyle dünya genelinde 1 milyon çiftçiye ulaşmak istiyoruz. Emeklerimizin meyvelerini Türkiye'de de görmek bizim açımızdan büyük mutluluk. Bu vesileyle lezzetli ürünlerimizde kullanacağımız yulafları, binbir emekle yetiştirip üreten çiftçilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

Kadın üreticiyi destekliyor

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