Kemal Kılçdaroğlu'nun çağrısına İnce'den dönüş sinyali verildi!







MEMLEKET PARTİSİ'NE ZİYARET TALEBİ







MUHARREM İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA JET YANIT: "SÖZÜNÜ DİNLER, KONUŞURUM"

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin yapılması kararının 14 Mayıs günü yapılması yönünde alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının hemen sonrasında gözler siyaset sahnesindeki gelişmelere çevrildi. İttifaklar oluşmaya başlayınca Kemal Kılıçdaroğlu, 6 partiden oluşturulan Millet İttifakı'nın ortak adayı oldu. CHP'den ayrıldıktan sonra Memeleket Partisi'nin kuruluşunu gerçekleştiren ve partinin başına geçen Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı olabilmek adına 100 bin imza toplamak için çalışmalar başlattı.Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayın sırasında gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak Muharrem İnce'nin adaylığını sorguladı, "Her yeri ziyaret ederim." diye konuşan Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'ni de ziyaret listesine eklediğini belirterek, Bu işi birinci turda alıp, ikinci turda Türkiye'yi yormamalıyız. Doğru olan da budur." şeklinde ifadeler kullanmıştı.CHP lideri ve aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelebilmek adına bu seçimi ilk turda bitirmek istediği ve Muharrem İnce'nin de adaylıktan çekilmesi gerektiğini düşündüğünü söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun müzakerelerin açılış mesajına İnce'den jet hızıyla tepki geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık ile bir konuşma yapan İnce, Kılıçdaroğlu hakkında 'abimdir, başkanmıdır' ifadelerini kullanarak "Onu dinleyeceğim ve konuşmaktan mutluluk duyarım" dediği öğrenildi. Muharrem İnce ile yaptığı görüşmenin detaylarından bahseden şık, "Az önce Muharrem İnce ile görüştüm. Kılıçdaroğlu'nun 'Birinci turda bitirmeliyiz' çağrısına 100 bin imza toplayayım, Kemal Bey benim kardeşim, o benim başkanım. sözünü dinliyor ve çok mutlu olurum, görüşürüz konuşuruz dedi." ifadelerine yer verdi.