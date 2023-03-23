Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin yapılması kararının 14 Mayıs günü yapılması yönünde alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının hemen sonrasında gözler siyaset sahnesindeki gelişmelere çevrildi. İttifaklar oluşmaya başlayınca Kemal Kılıçdaroğlu, 6 partiden oluşturulan Millet İttifakı'nın ortak adayı oldu. CHP'den ayrıldıktan sonra Memeleket Partisi'nin kuruluşunu gerçekleştiren ve partinin başına geçen Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı olabilmek adına 100 bin imza toplamak için çalışmalar başlattı.
SİYASET
23 Mart 2023 - 23:25
Kemal Kılçdaroğlu'nun çağrısına İnce'den dönüş sinyali verildi!
Cumhurbaşkanlığı ve 28. milletvekili seçimlerine 52 gün gibi bir süre kala, siyaset sahnesinde hiç beklenmeye radikal kararlar alınıyor. Millet İttifakı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı açıklandıktan sonra "Bunu ilk turda halletmeliyiz" çağrısı, eski yol arkadaşlarından birisi olan Muharrem İnce'den yanıt geldi. İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin hem abisi hem de aşkanı olduğunu belirterek "Onu dinleyeceğim ve konuşmayı çok isterim" ifadelerini kullanarak görüşmeye açık olduğunu sözlerine ekledi.
SİYASET
23 Mart 2023 - 23:25