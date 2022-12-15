Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu konusundaki eleştirilere yanıt verdi

Almanya ziyaretinin zamanlamasına yönelik gelen eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, yargı kararının bu şekilde sonuçlanacağını tahmin etmiyorduk şeklinde konuştu. Almanya’ya yapay zeka üzerine önceden hazırlanan bir program çerçevesinde gittiğini açıklayan CHP Genel Başkanı, yargının bu yönde hukuksuz bir yargılamayla sayın İmamoğlu’nu görevinden uzaklaştırma amacıyla bir karar alacağını tahmin etmemiştim diyerek yine de bu sürecin itiraz ve üst mahkeme aşamalarından döneceğine inandığını bu ülkede halen vicdanlı yargıçların olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi. Saat: 16.00 itibariyle Saraçhane’de 6 lı masa olarak bir miting yapacaklarını aktaran Kemal Kılıçdaroğlu, hukuksuz kararlar karşısında asla geri adım atmayacaklarını haziran ayında yapılacak seçimleri büyük bir farkla kazanacaklarını iddia etti.

