SİYASET
15 Mayıs 2023 - 09:53

Kemal Kılıçdaroğlu hızlı davrandı! Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a tebrik mesajı

Dün 17.00 itibariyle oylar sayılmaya başlanmasıyla heyecanlı bekleyiş sonuçlandı. Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a tebrik mesajı gecikmedi. Kılıçdaroğlu sonuçların açıklanmasıyla Oğan'ı arayarak başarısını tebrik etti.

SİYASET
15 Mayıs 2023 - 09:53
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kemal Kılıçdaroğlu hızlı davrandı! Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a tebrik mesajı


Seçim sonrasında yaşanan hareketlilikle beraber oylar vatandaşları şaşırttı. ATA İttifakı'ı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan beklentinin üzerinde oy almasıyla planları yıktı. Gelen bilgiler üzerine Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı arayarak başarısından ötürü tebriklerini sundu.

Kılıçdaroğlu Sinan Oğan görüşmesi



Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında kıyasıya rekabetin devamında üçüncü cumhurbaşkanı adayı ise ATA İttifakı'ndan Sinan Oğan oldu. Sonuçların açıklanmasıyla beraber Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminde Oğan'ın gösterdiği başarıdan ötürü tebrik ettiği ve telefon görüşmesi yapıldığı öğrenildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ