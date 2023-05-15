Kemal Kılıçdaroğlu hızlı davrandı! Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a tebrik mesajı

Seçim sonrasında yaşanan hareketlilikle beraber oylar vatandaşları şaşırttı. ATA İttifakı'ı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan beklentinin üzerinde oy almasıyla planları yıktı. Gelen bilgiler üzerine Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı arayarak başarısından ötürü tebriklerini sundu.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında kıyasıya rekabetin devamında üçüncü cumhurbaşkanı adayı ise ATA İttifakı'ndan Sinan Oğan oldu. Sonuçların açıklanmasıyla beraber Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminde Oğan'ın gösterdiği başarıdan ötürü tebrik ettiği ve telefon görüşmesi yapıldığı öğrenildi.