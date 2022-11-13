Kemal Kılıçdaroğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR? Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 1948'de Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde doğdu. Annesinin adı Yemuş, babasının adı Kamer'dir. Çalışmaları sırasında solcu olarak tanındı. Ankara’da üniversiteye gitmiş ve buradan mezun olmuştur. Üniversiteden sonra Maliye Bakanlığı'nda muhasebeci olarak çalıştı. Görev süresince yaklaşık 1 yıl iş nedeniyle Fransa'da kaldı. 1983-1991 yıllarında Gelirler Daire Müdürlüğü’nde çalıştı. 1991 ve 1992 yıllarında Bağ-Kur'a atanarak Devlet Sigortalar Kurumuna geçti. 1994 yılında Ekonomik Trend dergisi tarafından yılın bürokratı seçildi. 1999 yılında S.S.K.'dan emekli oldu. Selvi Kılıçdaroğlu ile evli ve 3 çocuk babasıdır. Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’dur. SSK Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldıktan sonra siyasete girmek istedi. DSP adayı olmak istese de Bülent Ecevit onu kabul etmedi. Bu durumdan kısa bir süre sonra Chp'ye katıldı. Deniz Baykal'ın daveti üzerine. 3 Nisan 2002'de yapılan milletvekili seçiminde milletvekili adayı oldu ve meclise girme fırsatı buldu. 2007 seçimlerinde de aynı şekilde devam etti. 2009 yerel seçimlerinde İstanbul'dan aday olan Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin az oy alan adayı Kadir Topbaş'a karşı yarıştı. CHP'nin 33. Olağan Kongresi 22 Mayıs 2010'da başladı. 1189 oy alan siyasetçi CHP'nin yeni başkanı oldu. Parti tarihinin en kalabalık kongrelerinden birini gerçekleştirdi. O kongreye katılan isimlerden biri olan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, sonuçların ardından Chp'yi iktidara getireceklerini duyurdu. Ancak o zamandan beri Kemal Kılıçdaroğlu amacına erişemedi ve CHP her zaman mecliste ikinci parti oldu. Başarılı bir diksiyona sahip olan Kemal Kılıçdaroğlu, her zaman sakin tavrıyla dikkatleri çekiyor.