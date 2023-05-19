GÜNDEM
19 Mayıs 2023 - 12:24

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı: 'Türkiye, gençleriyle tarih yazmaya hazırlanıyor..'

Millet İttifakı'non ortak cumhurbaşkanı adayı vE CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle paylaştığı mesajında Atatürk'ün gençlere yönelik konuşmasına değindi.

GÜNDEM
19 Mayıs 2023 - 12:24
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı: 'Türkiye, gençleriyle tarih yazmaya hazırlanıyor..'


CHP lideri ve aynı zamanda Millet İttifakı'ndan  cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabı aracılığı ile tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Resmi Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün gençlere hitaben yaptığı konuşmasına atıf yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:



“Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türkiye iç ve dış kötülüklere karşı gençleri ile tarih yazmaya hazırlanmakta. Atatürk'ün gençlere emanet ettiği umuda ve tarihi göreve sahip çıkarak kararlılıkla yürüyeceğiz. 19 Mayıs kutlu olsun!"

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

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