Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı: 'Türkiye, gençleriyle tarih yazmaya hazırlanıyor..'







Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:







CHP lideri ve aynı zamanda Millet İttifakı'ndan cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabı aracılığı ile tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Resmi Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün gençlere hitaben yaptığı konuşmasına atıf yaptı.“Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türkiye iç ve dış kötülüklere karşı gençleri ile tarih yazmaya hazırlanmakta. Atatürk'ün gençlere emanet ettiği umuda ve tarihi göreve sahip çıkarak kararlılıkla yürüyeceğiz. 19 Mayıs kutlu olsun!"