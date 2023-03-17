Kemal Kılıçdaroğlu'ndan BTP lideri Hüseyin Baş'a ziyaret!







"Bu konferansta Türkiye'nin birçok sorunu dile getirildi."







14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde 6'lı masanın cumhurbaşkanı olarak ilan edilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı "destek ziyaretinde" Bağımsız Türkiye Partisi'ne (BTP) gitti. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Milli Yol Partisi'nin (MYP) genel başkanı olan Remzi Çayır ile bir araya gelirken daha sonrasında BTP lideri Hüseyin Baş'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından iki lider değerlendirme yapmak üzere kamera karşısına geçti.Basın mensuplarının karşısına geçerek görüşme ile ilgili değerlendirmelerini sunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu toplantıda Türkiye'nin birçok sorunu dile getirildi. Devletin performansından ekonomiye, üniversitelerden depreme, yeryüzüne ve depremde yaşanan gelişmelere kadar birçok konuda ortak görüşümüzü dile getirdik. Pek çok şeyi memnuniyetle karşıladılar." şeklinde konuştu. BTP lideri Hüseyin Baş, Kılıçdaroğlu'na seçim sürecinde başarılar dileyerek, şöyle konuştu: "Dostluk ziyareti için Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Dediği gibi çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Tecrübeli bir siyasi abide oldular. Şahsen benim için çok verimli bir görüşme oldu. Birçok Türk meselesini istişare etmiş bulunuyoruz. Halil İbrahim'in sofrası olmasa da bir soframız vardı ama bir şeyler ikram etmeye çalıştık. Onlar sayesinde güzel bir ortamda çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Kendilerine yaklaşan seçimlerde başarı diliyorum. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin geleceği için çalışmalarımızı yapacak ve kamuoyu ile paylaşacağız."