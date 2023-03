Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere veda mesajı!

'ZALİMLERİN TAHTLARINI YIKACAĞIZ'

"MERAL AKŞENER MESAJI"

'İMAMOĞLU VE YAVAŞ BENİMLE'

Dün cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin meclis grup toplantısına son kez katılıdı ve CHP'lilere bir veda konuşması yaptı. "Kürsüye veda etmeye geldim" diyerek konuşmasına başlayan CHP lideri Millet İttifakı liderlerine teşekkür etti. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları: Bu coğrafi bölgenin neresinde yaşarsanız yaşayın, huzur içinde yaşamanızı istiyorum. Yeni bir başlangıç ​​için, tüm zorlukları birlikte aşalım istiyorum. Bunları yaptığımızda Türkiye'nin bu güzel ülkesini yeniden inşa edeceğiz.Bugün kürsüde veda etmek için buradayım. Hoşçakal demek kolay değil. Sarayla dost olmak kolaydır, parayla, pulla, şanla, şöhretle, güçle, kibirle, teslimiyetle, haramla, günahla, saray koridorları zulüm kokar. Kemal Bey'in yoldaşı olmak kolay değil, çok zor. Kemal'in dostluğu uzun ve dar bir yoldur, tehlikeler ile doludur. Her sabah ailenizden iyi şanslar demek için ayrılıyorsunuz, ne paraları ne de pulları var. Her şey onun başına geldi, her şey onun için yapıldı. Kemal Bey'in yolunu sizlere yürümekten onur ve şeref duyuyorum, birlikte yürüyeceğiz. Başınızı sürekli dik tuttunuz. Karanlığın bizleri örtmesine izin vermedik Zalimlerin tahtını yıkmaya çok yakınız.İYİ Parti lideri Meral Akşener ile bu çılgınlığı yapacağız. Meral Hanım çok cesur, çok mücadele etti, bilinsin istiyorum. Annesinin dizlerini çok iyi tanıyor ve yeri geldiğinde masaya nasıl vuracağını biliyor. Herkesin kendisine minnettar olduğumu bilmesini istiyorum. İlk anlaşmazlık sırasında, bazı insanlar söylememeleri gereken şeyler söylediler. Vallahi asla bilemezsin. Gerekirse elinizi masaya vurun derim, çok iyi bilirim ki idealistler bazen ruha vurur. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile bu çılgınlığa son vereceğiz. Ahmet Bey'in sağlam bir bilgi birikimi var. Bu süreci ilk geri getirenlerden biriydi. Yine yollardayız bu patron günlerdir uyumuyor. Tanımak, yakından tanımak. Ayrıca atılan tuzu çok takdir eden bir insan. DEVA partisi genel başkanı Ali Babacan ile birlikte bitireceğiz. Bu genç liderle Türkiye'nin çilesine son vereceğiz. Hep birlikte bu ülke için ter dökeceğiz.Demokrat Parti lideri Gültekin ile bu çılgınlığa son vereceğiz. Onun yüzünde Menderes ve Demirel'in yüzleri ve yürekleri var. Hem cesur hem de genç bir liderdir. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, akıllı ve cesurdur. Cesur yüreğin yolu aydınlık olur. O önemli bir siyasi figür ve hepimizin çok iyi tanıması gereken bir bilgedir. Ve iki tane daha. Bu ikisini çok iyi ve yakından tanıyorsunuz. burada söyledim. Oğlum Ekrem İmamoğlu dedim... Oğlum Ekrem İmamoğlu yanımda olacak; Uzun yıllardır yanında olduğumuz, en zor zamanlarda birbirimize sahip çıkan, güç katan Mansur Yavaş da burada. Büyük parçalar yiyeceğiz ama yüksek sesle konuşmayacağız. Arkadaşlarım bilsinler ki öleceksek bu vatan sevgimiz için öleceğiz. Şafak tatlı gülümsemelerle dolacak. Birbirimize bakar, sarılır ve başardık derdik. Ve aslında yaptık. Mübarek olsun dostlarım, gidin bismillah! Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından salonda duygulu anlar yaşandı.