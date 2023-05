Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ikinci tur için sıralı vaadler: Mülteciler üzerinden Erdoğan'a yüklendi!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:











"SON BİR OY DAHİ DOĞRU YAZILANA KADAR TEPELERİNDEYİZ"

ERDOĞAN'A TERÖR ÇIKIŞI

"TÜM MÜLTECİLERİ EVLERİNE GÖNDERECEĞİM"

"SİNAN ATEŞ'İN HESABINI SORUŞTURACAĞIM"

"1 MİLYON SANDIK BAŞINDA OLACAĞIZ"

14 Mayıs seçimleri sona erdi ve cumhurbaşkanlığı seçimi yeterli oy çoğunluğu sağlanamasından dolayı ikinci tura kaldığı bildirildi. İlk turda Erdoğan, kendisine en yakın rakip olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece birkaç puan önündeydi. Yüzde 5,1 oy oranına sahip olan Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu olmaya başladı. Sinan Oğan, teröristlere ve mültecilere karşı kırmızı çizgileri olduğunu söylerken, bugün kamera karşısına geçerek bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, her iki konuda da önemli mesajlarını aktardı. Kılıçdaroğlu, terör ve mülteci konularına odaklanarak; "Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Ben terör örgütleri ile hiç oturmadım, bir daha da oturmayacağım. Nokta. Erdoğan, sınırı güvenceye almamışsınız, ülkenin onurunu da. 10 milyondan fazla mülteciyi bu ülkeye kasten getirdiniz. Vatandaşlığınızı bir açık artırmada sattınız. İktidara gelir gelmez bütün evlerine göndereceğim."dedi."28 Mayıs'ta cumhuriyetimiz, devletimiz ve aynı zamanda milletimiz için önemli bir seçime daha imza atacağız. 8 Mayıs olan bu günde sanki seçim yokmuşçasına baştan iki aday ve iki farklı yorum milletimizin önüne çıkacaktır. Daha önce.Görevlerimden biri doğruları söylemek.Bize destek veren 25 milyon seçmen dahil oy veren tüm hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. İlk turda sandıktan bu hükümete karşı bir hoşnutsuzluk ve değişim mesajı gönderildi. Erdoğan iktidarının kibrine daha ilk turda dur dedik. İktidarın oyları eridi ve AK Parti 7 puan geriye düştü. Demokrasi kutlaması ve barış ortamı olması gereken seçim sürecine ne yazık ki Erdoğan'ın yalan ve iftiralarının olduğu kampanyaları gölge düşürdü. Karşımda daha cesur ve cesur bir rakip görmek istiyorum. Bu ülkenin vatandaşları da miting meydanlarında mitingden yardım beklemeyen adayları hak ediyor. O, kalbi olan insanlara layıktır. Siyasi kültürümüz maalesef bir kez daha lekelendi. Fakat, iftira kampanyalarıyla ülkemizi kandırmaya çalışanlar amacına ulaşamamıştır. Dolayısıyla milletimiz bu sistemden ve zihniyetten memnuniyetsizliğini ilk turda iktidardan vazgeçerek açıkça göstermiştir.Ülkemiz bize çok etkili mesajlar vermiştir. Bazı hemşehrilerimiz sandığa gitmedi. Bazıları sandıklarda tepki vermek için oy kullandı. Bazıları Erdoğan'a gitmek konusunda isteksizdi. Mesajınızı da aldık. Adalet, refah ve barış getirmek için uzanan milyonlarca vatanseverimiz var. Son 0 günde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm kayıtları elimizde. Tek bir maçtan bile vazgeçmeyeceğiz. YSK'ya gerekli itirazları yaptık. Son bir oylama doğru yazılana kadar onların üzerinde duruyoruz. Ancak bu seçim ahlaksızlıklarının, ahlaksızlıklarının sınır tanımadığını bir kez daha gösteriyor. 28 Mayıs seçim sabahı bu sefer her sandıkta bir değil iki, beş gözlemciye ihtiyacımız var. Haklarından vazgeçmeyen, her koşulda güvenebileceğimiz cesur anketörlere ihtiyacımız var.Defalarca terör örgütlerinin masasına oturan, kapı arkasında anlaşmalar yapan Erdoğan değil misiniz? Bize iftira atmak için ne yapıyorsun? Buradan tekrar duyuruyor ve ilan ediyorum. Tüm vatandaşlarıma beyan ederim. Terör örgütleriyle hiç karşılaşmadım ve karşılaşmayacağım. Erdoğan, girdiğin gizli ve küçümseyici yolların hiçbirine uymayacağım. Ülkem için çalışacağım. Lütfen geri gelin diyerek FETÖ'yü büyüten, besleyen Erdoğan değil misiniz? Ona katıldığınızı ve şanlı silahlı kuvvetlere karşı komplo kurduğunuzu beyan ederim. Mehmetçiğe karşı kumpasçılarımızın yanında yer almadım. Asla durmayacağım.Belli ki Erdoğan; Ülkenin sınırlarını ve onurunu savunmadınız. 10 milyondan fazla mülteciyi bu ülkeye kasten getirdiniz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığınızı bir müzayedede ithal oy karşılığında sattınız. İktidara gelir gelmez bütün mülteciler evlerine geri döneceler. Erdoğan, ülkeyi uyuşturucu baronlarının eline teslim ettiniz. Bu ülke mafya patronlarının sığınağı haline geldi. İktidara gelir gelmez bu baronları kökünden sökeceğimi buradan ilan ediyorum.Ve bu nedenle iki uyuşturucu satıcısını birlikte öldürdüğünüz gerçek idealist kardeşimiz Sinan Ateş'in hikayesini hatırlayacağım. Devletin ve ülkenin 5 kuruşunda gözü olan adamın gözünü oyarım, gözünü oyarım ve bu parayı alırım. Ülkeme burunlarından hasır kalpler çıkaracağıma söz verdim. Biliyor musunuz? Kalmaları halinde 10 milyondan fazla mülteci Türkiye'ye gelecek. Kalırsa dolar 30 lirada sabitlenir, bir ekmek 10 liraya gelince sefalet daha da artar. Bu kaçaklar potansiyel anlamda bir suç makinelerine dönüşecek, yağma başlayacak. Şehirler mafyanın, uyuşturucu baronlarının etkisi altında olacak. Bunlar devam ederse domuz bağı olan katillerimiz iktidara ortak olacaktır. Her kökenden teröristi Kongre'ye getirecekler. Buna asla izin vermeyeceğiz.Bu nedenle 28 Mayıs'ta sandık başına giderek tehlikeleri bertaraf etmek manevi ve milli görevimizdir. Bunun için yaklaşık 1 milyon kişi sandık başında olacak. Oy verdiğiniz sandıkta sizleri bekliyorum. Dün söyledim, tekrar ediyorum, biz bu vatanı sokakta bulmuyoruz. Halkım ayağa kalksın. Vatanseverler yanımızda olsun. Vatanını sevenler oy versin!"