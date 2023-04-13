Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidarın ilk 100 gününde hayata geçirilecek projeler!













14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için kampanya vaatlerini açıklayan CHP, göreve başlamasının ilk 100 gününde hayata geçireceği projeleri sıraladı. Yayınlanan broşür, cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması halinde ilk 100 gününde ne yapılacağını belgeliyordu. Kılıçdaroğlu'nun seçim sloganı olan "Sana söz yine baharlar gelecek" ifadeleri broşürün ön ve arka yüzünde yer aldı. İlk 100 gün içinde yapılması gerekenlerle ilgili aşağıdaki paragrafları ve sözler kullanıldı:- Kızılay ticarethane gibi bir işletme olmayacak. - Tarımda çalışan kadın ve gençlere devlet sosyal sigorta ödeyecek.. - PPP projelerinde “Dolar, Euro” bazlı güzergahlar tamamlanacaktır. Borçlar TL'ye çevrilecek...Devletimiz ve milletimiz soyulmayacak...418 milyar dolar tutarındaki meblağ milletin cebine girecek...Milliyetçilik, Türk Lirasına sahip çıkmaktır.. - Türkiye Millet Meclisi'nde “Yolsuzlukları Soruşturma Komisyonu” kurulacak.. - Kadına devlet güvence verecek... Aile Nafaka Sigortası Kanunu yürürlüğe girmek üzere..- Lükse son vereceğiz, israf etmeyeceğiz. İsrafla mücadele Saray'dan başlatılacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Çankaya Köşkü'ne taşınacak. Hiçbir başkanın 16 uçağı olmayacak. Devleti yönetenler israfı itibar saymayacak. Cumhurbaşkanı yaşam tarzıyla topluma örnek olacaktır... Unutmayalım ki Parti geçici, Devlet bakidir... - Kamuoyunda Önyargı Olmayacak.. - Para ile iş yapan ve rüşvet alan büyükelçiler ve yetkililer görevden alınacak... - 4-5 yerden birden maaş alınmayacak.. - Ekonomik ve Sosyal Konsey ilk toplantısı yapılacak.. - Tank palet fabrikası Ordumuza teslim edilecek.. - Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurulacak.. - Esnaf bakanlığı kurulumu gerçekleştirilecek.. - Satıcı faiz borçları silinecektir. Satıcı stopaj vergisi sıfırlanacaktır. - Tarım ve Gıda Güvenliği için bakanlık kurulacak ve ek maliyete yol açmamak adına acil eylem planı hazırlanacaktır. - Pazar ateşini bitireceğiz.. - Çiftçiden, balıkçıdan faizi kaldırılacak.. - Şehit yakınları ile birlikte gaziler için toplanan yardım miktarı doğrudan hak sahiplerine teslim edilecek.. - Süleyman Şah'ın kabri eve getirilecek ve orada şanlı bayrağımız dalgalanacak... - Siyasi Etik Yasası çıkarılacak.. - Kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılacaktır. - Cumhuriyetin 100. yılında 100.000 öğretmen atanacak ve köylerimiz tekrar okullara kavuşacak. - Devlet okullarında çocuklarımıza beslenme desteği yaygınlaştırılacaktır. - KHK ile toplumdan dışlanan ancak soruşturma kapsamında iade edilen veya beraat eden hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmayan kişiler hakkında iade işlemleri başlatılacaktır. - GATA ve askeri hastanelerin yeniden açılması sağlanacak. Ordumuzun hastaneleri eksik kalmayacak.. - Yurtdışında yolsuzluk ve kaçakçılığın paralarını geri getireceğiz. Bir "Varlık Kurtarma Ofisi" oluşturulacaktır.