SİYASET
15 Mayıs 2023 - 10:31

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçlarına sert tepki! YSK'yı uyardı bu gece uyumayacağız sinyali verildi

14 Mayıs 2023 seçim günü heyecanlı bekleyiş sonuçlanırken Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, çıkan sonuçlara bakarak YSK'yı uyararak illerdeki veri girişimlerinin sağlamaları yönünde sert bir tepki gösterdi.

SİYASET
15 Mayıs 2023 - 10:31
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçlarına sert tepki! YSK'yı uyardı bu gece uyumayacağız sinyali verildi


Türkiye seçim sonuçları merakla takip edilirken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu YKS'ya çağrı yaparak Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

KILIÇDAROĞLU: BU GECE UYUMAYACAĞIZ

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla beraber Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gece uyumayacağız, yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Seçim kurullarındaki görevliler ve sandık müşahitlerine bulundukları yerden asla ayrılmamaları gerektiğini belirtirken YSK'yı uyarıyorum illerde ki veri girişini sağlamak zorundasınız ifadeleri kullanıldı.



Kılıçdaroğlu YSK uyarı

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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