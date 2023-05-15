Türkiye seçim sonuçları merakla takip edilirken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu YKS'ya çağrı yaparak Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
SİYASET
15 Mayıs 2023 - 10:31
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçlarına sert tepki! YSK'yı uyardı bu gece uyumayacağız sinyali verildi
14 Mayıs 2023 seçim günü heyecanlı bekleyiş sonuçlanırken Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, çıkan sonuçlara bakarak YSK'yı uyararak illerdeki veri girişimlerinin sağlamaları yönünde sert bir tepki gösterdi.
SİYASET
15 Mayıs 2023 - 10:31