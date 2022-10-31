SİYASET
31 Ekim 2022 - 12:11

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tebrik mesajı gecikmedi! Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nu tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu’nu tebrik etti. Saadet Patisi yeni genel başkanı belli oldu. 8. Olağan Kongre’de yeni başkan Temel Karamollaoğlu seçilirken, Kemal Kılıçdaroğlu yeni başkana tebrik mesajı gönderdi.

SİYASET
31 Ekim 2022 - 12:11
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı gecikmedi! Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu’nu tebrik etti


Saadet Partisi yeni başkanını belirledi. Saadet Partisi 8. Olağan Büyük Kongresi’nde oy kullanma süreci tamamlanırken yeni başkan Temel Karamollaoğlu oldu. Saadet Partisi Millet ittifakı ortağı CHP’den tebrik mesajı gecikmedi. CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile Temel Karamollaoğlu’nu tebrik etti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU TEBRİK MESAJI GÖNDERDİ

Saadet Partisi yeni genel başkanı belli oldu. Saadet Partisi 8. Olağan Büyük Kongre oy kullanma süreci tamamlandı. Yapılan seçimler sonrasında Parti'nin yeni başkanı temel Karamollaoğlu oldu. Millet İttifakı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Karamollaoğlu'na tebrik mesajı gönderdi. Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Millet İttifakı ortağımız Saadet Partisi’nin 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Temel Karamollaoğlu’nu tebrik ediyor, Saadet Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak için, saatimiz iktidara ayarlı.”

Kılıçdaroğlu tebrik etti

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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