14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turu sonunda adaylar 50+1'lik çoğunluğu sağlayamadı ve bu kapsamda seçim 28 Mayıs gününe denk gelen ikinci tura ertelendi. Erdoğan ile KIlıçdaroğlu ikinci turda karşı karşıya gelecek. Seçime 10 gün kala, çok sayıda seçmen geri sayıma başlarken, ATA İttifakı'nın başkan adayı Sinan Oğan, gündemin kilit ismi oldu. Sinan Oğan, Ankara'da düzenlediği toplantıda ikinci tur seçimleri değerlendiren Gelecek Partisi'nin lideri Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Sonra başka görüşme haberi daha yayınlandı.
SİYASET
18 Mayıs 2023 - 16:05
Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, yarın için randevulaştı!
ATA İttifakı'nın ortak adayı Sinan Oğan ile Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Mayıs Cuma bir araya gelerek görüşme yapacakları bildirildi.
SİYASET
18 Mayıs 2023 - 16:05