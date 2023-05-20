Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun ardından CHP'de transferler ve yeni atamalar yaşanmaya devam ediyor. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığına avukat Cevdet Nasıranlı atandı. Diyarbakır'ın milletvekili adaylarından birisi olan ve aynı zamanda CHP'nin Doğu Masası koordinasyonunda görev alan Av. Cevdet Nasıranlı, cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak göreve başlayacağını söyledi.
SİYASET
20 Mayıs 2023 - 16:57
Kemal Kılıçdaroğlu, yeni başdanışmanını hukuk alanından seçti!
Diyarbakır'ın milletvekili adaylarından birisi olan Av. Cevdet Nasıranlı, CHP'nin Doğu Masası görevindeyken Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başdanışmanlığına atandı.
SİYASET
20 Mayıs 2023 - 16:57