SİYASET
20 Mayıs 2023 - 16:57

Kemal Kılıçdaroğlu, yeni başdanışmanını hukuk alanından seçti!

Diyarbakır'ın milletvekili adaylarından birisi olan Av. Cevdet Nasıranlı, CHP'nin Doğu Masası görevindeyken Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başdanışmanlığına atandı.

SİYASET
20 Mayıs 2023 - 16:57
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kemal Kılıçdaroğlu, yeni başdanışmanını hukuk alanından seçti!


Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun ardından CHP'de transferler ve yeni atamalar yaşanmaya devam ediyor. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığına avukat Cevdet Nasıranlı atandı.

Diyarbakır'ın milletvekili adaylarından birisi olan ve aynı zamanda CHP'nin Doğu Masası koordinasyonunda görev alan Av. Cevdet Nasıranlı, cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak göreve başlayacağını söyledi.



Kemal Kılıçdaroğlu, başdanışmanı Av. Cevdet Nasıranlı

"Sorumluluğun omuzlarımızda olduğunu biliyoruz. İnanmak başarmaktır. Başaracağımıza inanıyoruz. ”

2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Diyarbakır Kayapınar ilçesinde belediye başkan adayı olan Nasıranlı, daha sonra CHP cephesine geçti ve 14 Mayıs seçimlerinde CHP'den Diyarbakır Belediyesi 4. asil üyesi olarak aday gösterildi.

Cevdet Nasıranlı, 2022 Ocak ayı sonunda CHP'ye katılmıştı. Geçişin ardından Nasıranlı'nın 2017'den beri yürürlükte olan koruma kararı ölüm tehditleri aldığı için koruma kararının kaldırıldığı açıklanmıştı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ