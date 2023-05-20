Kemal Kılıçdaroğlu, yeni başdanışmanını hukuk alanından seçti!













"Sorumluluğun omuzlarımızda olduğunu biliyoruz. İnanmak başarmaktır. Başaracağımıza inanıyoruz. ”

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun ardından CHP'de transferler ve yeni atamalar yaşanmaya devam ediyor. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığına avukat Cevdet Nasıranlı atandı. Diyarbakır'ın milletvekili adaylarından birisi olan ve aynı zamanda CHP'nin Doğu Masası koordinasyonunda görev alan Av. Cevdet Nasıranlı, cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak göreve başlayacağını söyledi.2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Diyarbakır Kayapınar ilçesinde belediye başkan adayı olan Nasıranlı, daha sonra CHP cephesine geçti ve 14 Mayıs seçimlerinde CHP'den Diyarbakır Belediyesi 4. asil üyesi olarak aday gösterildi. Cevdet Nasıranlı, 2022 Ocak ayı sonunda CHP'ye katılmıştı. Geçişin ardından Nasıranlı'nın 2017'den beri yürürlükte olan koruma kararı ölüm tehditleri aldığı için koruma kararının kaldırıldığı açıklanmıştı.