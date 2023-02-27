









TARİHİ KONAĞIN DEPREM SONRASI HALİ ÜZDÜ







Kemal Sunal filmlerinden tanıyorduk! O ev depremde yerle bir oldu: Son hali üzdü. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili büyük oranda etkileyen deprem felaketi Türk Sinemasını da vurdu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde Hatay Reyhanlı'da bulunan Kibar Feyzo filminden hatırladığımızda tarihi konakta tahribat büyük. Hatay bu deprem felaketiyle yok olma noktasına geldi. Şehrin eski görüntüsünden eser yok! Bütün yapıların yanında tarihi yapılarda yıkıldı. Bu üzücü tablo nedeniyle şehrin yeni görüntüsü ve son görüntüsü arasındaki fotoğrafa kimse bakamıyor. İşte konağın son hali ve diğer detaylar...Kahramanmaraş depreminin yaraları uzun yıllar geçecek gibi gözükmüyor. Bir çok şehirde binlerce can kaybımızın yanında doğal, tarihi güzelliklerimizde yerle bir yeksan oldu. Özellikle tarihi yerlerin yok olması Türk milleti için çok üzücü bir tablo olarak nitelendiriliyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi 10 ili de etkisi altına alarak büyük zararlar vermişti. Depremde hayatını kaybedenlerin yanında tarihi yapıların da yok olması şehirler için tamamen yok olmuş görüntüsü yaptı. İşte Hatay'ın Reyhanlı'sının son görüntüleri ve Reyhanlı'nın Kavalcık (Harran) mahallesinde tarihi konak...Sinema Müzesi yapılması planlanan Konak depremde büyük hasar gördü. Pek çok yeri depremde çöken ve yıkılan tarihi yapının yeni görüntüsü görenlerin içi cız ettirdi. Kaçak, Ezo Gelin, Kibar Feyzo ve Asi gibi bir çok yapıma ev sahipliği de yapmış yapının son halinde çatısının ve bazı duvarlarının çökmüş olduğu görüldü. Tarihi konağın 60 yıldan fazla süredir ayakta olduğu bellirtildi. Restorasyon çalışmaları yapıldığı tarihi konak şehrin en önemli turistik mekanlarından biriydi. İşte o tarihi konağın yeni görüntüsü...