Zelyut, doların 25 TL'ye ulaşacağı tarihi açıklarken yatırımcılar ve vatandaşlar durumu yakından takip etmeye başladı. Dolarlar beraber et fiyatlarınında tavan yapacağı haber verilirken doların bir anda 7 TL yükselişi şaşkınlıklara neden oldu. Ülkemizde döviz sorunu yaşanmaya devam ederken bunun başlıca nedenleri arasında ihracatların yetersiz olması yer alıyor. AKP yönetiminin eğitim sistemini bozması ile teknolojiden uzak kalındığını belirten Zelyut, üniversitelerin yandaşlarla dolu olduğunu belirtti.
Türkiye imalat sektörü üzerinde ana ihracat pazarlarındaki faaliyetlerin şartlarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi oranı Aralık ayında 48,5 olarak açıklanırken Türk imalatçılarının ihracat üzerindeki yavaşlamalarına neden odlu. Dış talep şartlarındaki farklılaşmalar Eylül'den bu zamana kadar en hafif düzeyde gerçekleşmiş olmakla beraber üst seviyede beşinci ay ile beraber seyrine devam etti. Zelyut, rapor olarak bakıldığında önemli noktalara değindi. ekonomik aktivitenin belirgin düzeyde yavaşlaması son dört ayın en sert düşüşüne gösterirken ABD, ihracat talebinde yavaşlamanın kaynakları olarak gösterdi. Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda, Polonya, Avusturya ve Çekya’da da aktivite önceki aya bakıldığında daha olumlu düşüşü yer aldı.