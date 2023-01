Kemerleri takın dolar uçuşa geçiyor! Dolar borcu olanlar acele edin: 7 TL birden fırlayacağı tarihi resmen açıkladılar!

GIDA ÜZERİNE ALARMLAR ÇALIYOR

Zelyut, doların 25 TL'ye ulaşacağı tarihi açıklarken yatırımcılar ve vatandaşlar durumu yakından takip etmeye başladı. Dolarlar beraber et fiyatlarınında tavan yapacağı haber verilirken doların bir anda 7 TL yükselişi şaşkınlıklara neden oldu. Ülkemizde döviz sorunu yaşanmaya devam ederken bunun başlıca nedenleri arasında ihracatların yetersiz olması yer alıyor. AKP yönetiminin eğitim sistemini bozması ile teknolojiden uzak kalındığını belirten Zelyut, üniversitelerin yandaşlarla dolu olduğunu belirtti.Türkiye imalat sektörü üzerinde ana ihracat pazarlarındaki faaliyetlerin şartlarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi oranı Aralık ayında 48,5 olarak açıklanırken Türk imalatçılarının ihracat üzerindeki yavaşlamalarına neden odlu. Dış talep şartlarındaki farklılaşmalar Eylül'den bu zamana kadar en hafif düzeyde gerçekleşmiş olmakla beraber üst seviyede beşinci ay ile beraber seyrine devam etti. Zelyut, rapor olarak bakıldığında önemli noktalara değindi. ekonomik aktivitenin belirgin düzeyde yavaşlaması son dört ayın en sert düşüşüne gösterirken ABD, ihracat talebinde yavaşlamanın kaynakları olarak gösterdi. Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda, Polonya, Avusturya ve Çekya’da da aktivite önceki aya bakıldığında daha olumlu düşüşü yer aldı.Gıda fiyatlarında ki maliyet artışlarıyla beraber ürünlere zam yapılmaya devam ederken son 1 yıl içerisinde et fiyatlarına yüzde 30 zam gelmesiyle vatandaşlar zorluklar yaşamaya başladı. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi yaptığı açıklamalarda İstanbul'da kuzu karkas etin fiyatı 135-140 TL arasında farklılık gösterdiği aynı zamanda dana karkas ise 130 TL üzerinden zamlandığı haberi verildi. Toptan satışlarda ise kuzu 105-140 TL arasında olurken dana eti ise 98 TL'den 130 TL'ye kadar yükselişe geçti. 2021 senesinde 24,1 milyar TL tarımsal destekleme ile 9,46 milyon ton besi yemi alınırken, 2022 yılında 39,8 milyar TL ile 7,62 milyon ton besi yemi temin ediliyor. Kıymanın kilosu 250-270 TL seviyelerinde devam ederken hükümetin fiyat kontrolü için geçmişte et ithalatı yapıldığı fakat şimdilerde küresel fiyatların yüksek olduğuna değinildi. İthalat üzerinde sadece et kıtlığı yer alırken fiyat artışları hız kesmeyecek. Balkanlar üzerinden et getirmek için anlaşma yapılırken bu durumda üretimin ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yapılmıştı. Bununla beraber ise enflasyon oranlarının asla düşüşe geçmeyeceği ve kurda ise daha kötü günlerin yaşanacağına işaret edildi.