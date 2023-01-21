Kemerlerinizi takın, altın uçuşa geçecek! Altın kahini ağzından kaçırdı: O tarihte bir gramı 2000 TL olacak! Altın fiyatları yeni yıl ile beraber yüksek seyrini sürdürüyor. Geçen seneki dalgalı seyrinden sonra altın bu sene daha çok yükseliyor. Yükselmeye devam eden altın fiyatları bu sene içinde yükselişini sürdürecek. Para piyasaları ve ekonomi uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara dikkat çekici uyarılar geldi.
2023 YILI İÇİN DİKKAT! BU SENE 2000 TL'Yİ BULACAKYatırımcılar bu yıl sizin yılınız olabilir. Sakın acele etmeyin. Bu sözler ünlü ekonomist ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten. Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş'in açıklamaları, yatırımcıları bekletme yönünde.
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Bu yıl için değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş'e göre bu yıl altın fiyatları altın çağını yaşayacak. Altın fiyatları hızla yükselecek. Yeni yıl ile birlikte hızla yükselişe geçen altın fiyatlarının daha da çok yükseleceğini söyleyen İslam Memiş, yatırımcıları bu konu da uyardı. Yatırımcılara seslenen Memiş, elinizdeki altınları satmak için bekleyin, dedi. Bu yılın altın için çok bereketli geçeceğini söyleyen Memiş, gram altının 2000 TL'yi bulabileceğini de sözlerine ekledi.
Altının güç kazanmasının sebebinin Amerika'daki enflasyondaki düşüşe bağlayan Memiş, ABD'deki enflasyonun düşüşe geçmesi nedeniyle altındaki yükselişin yaşandığını belirten Memiş, yatırımcıları altınlarını bekletmeleri konusunda bir kez daha uyardı. Bu konuda oldukça net konuşan Memiş, gram altının bu yıl 2000 TL'ye kadar yükseleceğini belirtti.