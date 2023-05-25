Kenan İmirzalıoğlu aşkını haykırdı! Yılların evliliği meğerse böyle başlamış! Kenan ve Sinem çiftinin aşk macerası







KENAN İMİRZALIĞLU'NUN "AŞKA İNANIR MISIN?" SORURUSUNA YANITI







KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR





Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ile olan evliliği hakkında konuştu. İlk görüşte âşık olmadığını söyleyen İmirzalıoğlu, "Fakat aşk evliliği yaptım. 40 yaşından sonra tekrar aşkla karşılaşır mıydım, hiç emin değildim. Dördüncü buluşmamızdaki sohbetimizde, o esnada ruhtan bir çarpma yaşadım" şeklinde açıklamalarda bulundu.Ünlü sanatçı, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına misafir olarak katıldı. İmirzalıoğlu, evli olduğu Sinem Kobal ile olan ilişkisini ve aşka olan inancını anlattı. "Aşka inanır mısın?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi: "Aşka inanan biriydim... Ancak bir süre sonra aşkın sadece gençlik yıllarında yaşanan bir duygu olduğunu düşünmeye başlamıştım. Sonra 40 yaşından sonra tekrar aşka rastlar mıyım diye emin değildim. Hayatta geniş bir perspektife sahip olmak gerektiğini anladım. Hayatın bize neler getireceği hiç belli olmaz. Sinem'i önceden tanıyordum. Aşkımız ilk görüşte değil, dördüncü buluşmamızda gerçekleşti. O anda bir ruh çarpıntısı yaşadım. 'Bir dakika, burada başka bir şey oluyor' dedim. Aşk, çoğaltan, şaşırtan, üreten, duygusal açıdan güçlendiren bir şeydir. Eğer inandığınız bir aşk varsa, hiçbir engel sizin önünüzde duramaz."Kenan İmirzalıoğlu, Ankara'ya bağlı Üçem köyünde büyüdüğünü ve üniversite sınavını kazanamadığı için babasının kendisini tarlada çalıştırdığını anlattı. Babasıyla iyi bir ilişkisi olduğunu belirten İmirzalıoğlu, çiftçilik konusunda babasından iyi bir eğitim aldığını söyledi. Kendisine benzettiği kızı Leyla ve eşi Sinem Kobal'ın anne olma konusunda harika olduklarını ifade etti ve Sinem Kobal'ın çocuklara olan sevgisi, ilgisi ve eğitimiyle her konuda ilgilendiğini vurguladı. Bu durumu gördükçe saygısının daha da arttığını dile getirdi.Kenan İmirzalıoğlu, 17 Haziran 1974 tarihinde Ankara, Türkiye'de doğmuş bir Türk oyuncudur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne girdi. Üniversite eğitimini tamamlayamadan dizi teklifleri almaya başlayan İmirzalıoğlu, oyunculuk kariyerine odaklanmak için üniversiteyi bıraktı. 1998 yılında "Delidolu" adlı dizideki "Ali" karakteriyle televizyon dünyasına adım atan İmirzalıoğlu, daha sonra "Kabadayı", "Ezel" ve "Karadayı" gibi başarılı dizilerde önemli roller üstlendi. Bu performanslarıyla dikkat çeken İmirzalıoğlu, Türk televizyonunun en tanınmış ve sevilen oyuncularından biri haline geldi. Aynı zamanda sinema dünyasında da başarılı işlere imza atan Kenan İmirzalıoğlu, "Son Osmanlı Yandım Ali", "Ejder Kapanı", "Cingöz Recai" gibi filmlerde başrol oynadı. Oyunculuğuyla birçok ödül ve adaylık elde etti. Kenan İmirzalıoğlu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesinde de yer aldı. 2010 yılında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye İyi Niyet Elçisi olarak atanarak kadın sağlığı, aile planlaması ve cinsiyet eşitliği gibi konularda farkındalık oluşturmak için çalışmalar yaptı. Ayrıca Kenan İmirzalıoğlu, oyuncu Sinem Kobal ile evlidir.