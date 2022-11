Kenan İmirzalıoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Kenan İmirzalıoğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

KENAN İMİRZALIOĞLU KİM?

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN DİZİ VE FİLMLERİ

KENAN İMİRZALIOĞLU EVLİ Mİ?

Ekranların sevilen ismi Kenan İmirzalıoğlu'nun özel hayatına dair detaylar hayranları tarafından merak ediliyor. Kara kaşlı kara gözlü oyuncunun özellikle memleketi en çok araştırılanlar arasında.18 Haziran 1974 Ankara Bala doğumlu olan Kenan İmirzalıoğlu'nun babası Mustafa Bey, annesi Yıldız hanımdır. Derviş ile Yasemin isminde 2 kardeşi olan oyuncu lise eğitimi için Ankara merkeze taşınarak teyzesiyle yaşamaya başlamıştır. Üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde alan oyuncu, okul dönemlerinde arkadaşlarının ısrarı üzerine modellik yarışmalarına katılarak dereceye girmiştir. 1995'te Türkiye'yi Best Model Of The World'de temsil ederek yarışmayı kazanan ilk Türk erkeği olmuştur. Deli Yürek dizisi için seçimlere katılan ve Osman Sınav'dan büyük destek alan İmirzalıoğlu, bu diziyle ilk TV deneyimini yaşamıştır. Dizi final yaptıktan sonra devamı olan Deli Yürek Bumerang Cehhenemi adlı filmde rol almıştır. Film çekimleri sonrasında dilini geliştirmek için yurtdışına gitmiş oradan gelince birçok yapımda rol almıştır. İmirzalıoğlu'nun hafızalara kazınmasına neden olan yapım ise Ezel dizisi olmuştur. Bumerang Cehennemi filminden sonra sinemaya ara veren oyuncu 2004 yılında sinemaya dönmüş, 2007 yılında Kabadayı filminde Şener Şen'le başrol oynamıştır.1998-2002 “Deli Yürek” (Yusuf Miroğlu) 2001 “Deli Yürek: Bumerang Cehennemi “(Yusuf Miroğlu) 2003-2005 “Alacakaranlık ” (Ferit Çağlayan) 2004 “Yazı Tura” (Cevher) 2005-2007 “Acı Hayat” (Mehmet Kosovalı) 2006 “Son Osmanlı Yandım Ali ” (Ali) 2007 “Kabadayı” (Devran) 2009 “Ejder Kapanı” (Akrep Celal) 2009-2011 “Ezel” (Ezel Bayraktar) 2012 – Uzun Hikaye 2012 – Karadayı 2017 – Cingöz RecaiUzun yıllar kendisi gibi oyuncu Sinem Kobal'la birliktelik yaşayan Kenan İmirzalıoğlu 14 Mayıs 2016 yılında nikah masasına oturarak dünya evine girmiştir.