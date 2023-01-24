EKONOMİ
24 Ocak 2023 - 14:00

Kenarda köşede 100 doları olanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın: Dolar o gün fişek gibi patlayacak!

Bir ara yatırımların büyük bölümü dolara yapılırken son günlerdeki kur dalgalanmaları hakkında konuşan Selçuk Geçer, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yorumları ve tahminleriyle tanınan ünlü ekonomist, dolara yatırım yapanlara bazı tavsiyeler sundu.

EKONOMİ
24 Ocak 2023 - 14:00
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Kenarda köşede 100 doları olanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın: Dolar o gün fişek gibi patlayacak!
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Yorumlarda dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, altın, dolar ve son günlerde çok tartışılan FED kararı hakkında yorumlar yaptı. Şubat ayında dolardaki değişimleri tahmin eden Geçer, dolara yatırım yapanların yapmaları gerektiğini paylaşırken olanların yaşaması gerekenleri paylaştı. Ünlü ekonomist, doları olanların oldukça sevineceğini fakat dolar borcu olanların ise büyük oranda üzüleceğini söyledi.

"DOLAR 40 TL'YE ÇIKACAK"

Selçuk Geçer dolar yorumu

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, 2022 yılı içinde dolar satmak isteyenleri hep sıraya koymuş ve satmasınlar diye yorumlarını onlarla sürekli paylaşmıştı. Düşüncelerini dile getiren ekonomisti dinleyenler ödülünü fazlasıyla aldılar.



Geçer, 2023'te doların neredeyse tavan yapacağını söyleyerek önemli bir açıklama yaptı. Bilindiği üzere 2022'de 12 TL olan dolar 18 TL'ye çıktı ve Geçer'i dinleyen vatandaşlar büyük yatırım yaptı.

Selçuk Geçer, 2023 yılında dolar kuru ile ilgili yaptığı tahminlerinde doların 2023'te 40 TL'ye ulaşabileceğini iddia ediyor. Geçer, dolar bozdurmak isteyenlerin biraz daha beklemesi gerektiğini ancak yaptırım uygulamayanların hüsrana uğrayacağını söylüyor. 'Dolara yatırım yapmak mantıklı.' diyen Geçer, dolar kurunun özellikle 2023 seçimleri sonrasında hızlı bir şekilde artacağına dikkat çekiyor.

Borsada ne olacak?

Selçuk Geçer, borsaya yatırım yapmaya karar verenler için de bir açıklama yaptı. Borsanın hareketlenme trendinin süreceğini söyleyen Geçer, piyasayı takip etmekte fayda olduğunu sözlerine ekledi. 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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