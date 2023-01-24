Kenarda köşede 100 doları olanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın: Dolar o gün fişek gibi patlayacak!







"DOLAR 40 TL'YE ÇIKACAK"











Borsada ne olacak?

Yorumlarda dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, altın, dolar ve son günlerde çok tartışılan FED kararı hakkında yorumlar yaptı. Şubat ayında dolardaki değişimleri tahmin eden Geçer, dolara yatırım yapanların yapmaları gerektiğini paylaşırken olanların yaşaması gerekenleri paylaştı. Ünlü ekonomist, doları olanların oldukça sevineceğini fakat dolar borcu olanların ise büyük oranda üzüleceğini söyledi.Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, 2022 yılı içinde dolar satmak isteyenleri hep sıraya koymuş ve satmasınlar diye yorumlarını onlarla sürekli paylaşmıştı. Düşüncelerini dile getiren ekonomisti dinleyenler ödülünü fazlasıyla aldılar.Geçer, 2023'te doların neredeyse tavan yapacağını söyleyerek önemli bir açıklama yaptı. Bilindiği üzere 2022'de 12 TL olan dolar 18 TL'ye çıktı ve Geçer'i dinleyen vatandaşlar büyük yatırım yaptı. Selçuk Geçer, 2023 yılında dolar kuru ile ilgili yaptığı tahminlerinde doların 2023'te 40 TL'ye ulaşabileceğini iddia ediyor. Geçer, dolar bozdurmak isteyenlerin biraz daha beklemesi gerektiğini ancak yaptırım uygulamayanların hüsrana uğrayacağını söylüyor. 'Dolara yatırım yapmak mantıklı.' diyen Geçer, dolar kurunun özellikle 2023 seçimleri sonrasında hızlı bir şekilde artacağına dikkat çekiyor.Selçuk Geçer, borsaya yatırım yapmaya karar verenler için de bir açıklama yaptı. Borsanın hareketlenme trendinin süreceğini söyleyen Geçer, piyasayı takip etmekte fayda olduğunu sözlerine ekledi.