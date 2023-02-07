Kenarda köşede altın biriktirenler donup kalacak: 10 gün sonra pik yapacak

Altın piyasasını takip edenler için çarpıcı bir haber geldi. Ünlü ekonomist İslam Memiş, altın fiyatlarında önemli bir artış öngördü ve zirve yapacağı tarihi belirtti. Altının güncel fiyatı 4 Şubat itibariyle; gramda 1.128 lira, çeyrekte 1.905 lira, yarım altında 3.811 lira, cumhuriyette ise 7.594 lira. Altın ve finans uzmanı İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalar ise şu şekilde;
- Gram altın, TL fiyatı yeniden hızlı bir toparlanma istiyor. Powell'ın açıklamalarının ardından gram altında 15 TL değer artışı yaşandı. Gram altın ons altın fiyatından destek aldı.
- İç piyasada gram altın fiyatı bugün itibariyle 1193 TL. Ekranlarda gösterilen fiyatlar ile yerel piyasadaki gerçek fiyatlar arasında bir tutarsızlık olduğunu belirtmek önemli.
- Gram altın için yılın ilk çeyreğinde direnç seviyesinin 1280 TL civarında olmasını bekleyen Memiş, orta ve uzun vadede ise 1450-1550 TL aralığı olası bir bir sonuç olduğunu da ekledi.
- TL cinsinden gram altın fiyatında yeni zirveler bekliyorum. Yakın vadede, fiyatlardaki herhangi bir düşüşün alım fırsatı sunabileceğine inanıyorum. Altın yatırım için son bir şans sunabilir.