Kenarda köşede altını olanlar dikkat! Uzmanından son çağrı: Bu tarihten sonra fırlayacak!

Finans uzmanı İslam Memiş, son zamanlarda altının gidişatı ile ilgili merak edilen bazı soruların yanıtlarını canlı yayıda yaptığı açıklamalarla verdi. Yatırımcılar için önemli tavsiyelerde bulunan İslam Memiş, elinde altını olanlar ya da almak isteyenlere uyarılarda bulundu.
İSLAM MEMİŞ'TEN SON ÇAĞRI: BU TARİHTEN SONRA FIRLAYACAK!Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara verdiği tavsiyelerde şu ifadeleri kullandı: "Altın Ocak'ta yüzde 6 arttı. Bu hafta çok önemli görünüyor. ABD Merkez Bankası ile birlikte Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararları duyurulacak. Muhtemelen biraz daha dalgalı bir yönde gidilebilir."
İslam Memiş, "Benim bir gram altım var, satayım mı?" şeklinde gelen sorulara karşılık olarak yeni rekorların doğabileceğini söyledi.
"Altının gram fiyatı Kapalıçarşı'da şu anda 1.180 - 1.182 lira. Bu taraf şubatta 1.140 liraya kadar çıktı." diyen İslam Memiş, "Ben bir geri çekilme durumu bekliyorum. yıllık ortalama ve uzun vadeleri gösteren yeni rekorlar gelebilir. Yılın sonunda 1.250–1.280 Haziran ayının ikinci yarısında ise bu rakam 1.350 – 1.450 hatta 1.500 liraları görebilir. Saldırılar da mümkündür. Bu kısa vadedeki geri çekilmelerin bir satın alma fırsatı sunduğunu düşünüyorum. Bu da en az 15 Şubat'a kadar beklediğim bu düşüşlerde özellikle altına borcu olan ve altına yatırım yapacak olan vatandaşlarımız için bir alım fırsatı yaratabilir."