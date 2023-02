Kenarda köşede dolar biriktirenler aman dikkat! İslam Memiş'ten acil uyarı: Bundan uzak durun!

DOLARI OLAN VATANDAŞLAR DİKKAT!

Türkiye 6 Şubat'ta depremlerle sarsıldı. Depremin 15. gününde yaşıyoruz ve ölü sayısı 41 bini geçti. Maalesef her geçen gün mağdur sayısı artsa da ülke genelinde yardım kampanyaları ile seferberlik düzenlendi.Altın Kâhin İslam Memiş, “düşüşe kanmayın" diyerek "altın ve dolar" tahminlerini duyurdu: 2300 ile 2500 arasında fırlayacak...Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 15 gün geçti. her 9 saatte bir Mağdur sayısı her gün ve hatta her saat artıyor ama deprem bölgelerinin yeniden inşa edilmesi ve yaraların sarılması için çaba gösteriliyor. Günümüzde tüm vatandaşlar doğal olarak ekonomiyle ilgileniyor. En çok merak edilen sorular arasında Türkiye ekonomisine neler oluyor? Altın ve dolar yükselir mi? konular yer almaktadır. Piyasa uzmanı ve altın kahini olarak bilinen İslam Memiş, altının ve doların ülke ekonomisine kazandırdığını belirtti.İslam Memiş, elinde dolar olanlara önemli uyarılarda bulundu. Memiş'Orta vade ve uzun vadede 2023 yılında 2350 dolar ve 2500 dolar öngörüm var. Fiyatların şuan düşük seyirde.' Dedi. Memiş, altının ons fiyatının 2 bin 300 dolar seviyesine ulaşması gerektiğine de dikkat çekerek, doların kuru değişmezse altının gram fiyatının 1.400 TL üstüne kısa bir zaman içinde çıkacağını belirterek açıklamalarına devam etti. Altın sahibi olanlar için Memiş, şu anda düşük olan altının büyümesinin beklendiğini vurguladı