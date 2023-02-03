Kenarda köşede doları altını olanlara müjde! Büyük tufan başladı: 5 gün sonra bakın kaç TL olacak!







SON DAKİKA: GRAM VE ÇEYREK ALTIN SAHİPLERİ MÜJDELİ haber VERİLDİ! ALTIN, DOLAR VE EURO PİYASALARINDA SON DURUM







Fed faiz kararını açıklayan ABD Merkez Bankası taban faiz oranını %25 baz artırarak %4,75’e çıkardı. Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra herkes altın, dolar ve euro fiyatlarının durumunu merak etti. Peki güncel piyasa durumu nedir? Detaylar haberimizde…Fed'in faiz kararı sonrası altının onsu 1.926 dolardan, gramı ise 1.163 liradan işlem görüyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını artırmasına rağmen altın piyasası beklenilen sınırın altında seyrediyor. Ons altın 1926 dolardan işlem görürken, gram altın 1163 lirayı gördü. Altın fiyatlarında beklenen oynaklık, Fed'in faiz artırımlarının devam edeceğine dair defalarca açıklama yapmasına rağmen gerçekleşmedi. Fed, küresel enflasyon sorununu çözmek için faiz oranlarını yükseltirken, aynı zamanda altın fiyatının belirlenmesine de yardımcı oldu. ABD enflasyon verilerine baktığımızda son iki aydır düşüş eğilimi görüyoruz. Bu durumun Fed'in faiz artırım hızının yavaşlamasına ve ardından faiz indirimlerinin başlamasına yol açmasını bekliyoruz. Altın fiyatındaki bu olumlu harekete rağmen, Fed'in faiz kararı öncesi ve sonrasında herhangi bir fiyat değişikliği görülmemekte ve uzun vadede fiyatın yükselmesini bekleyebiliriz. Ons altın şu anda 1926 dolardan işlem görürken, gram altın 1163 lirayı gördü. Son olarak, altın yatırımcıları, Fed'in faiz kararı sonrası piyasalar açıldığında harekete geçebilir. Uzmanlar 2023'ün altın yıl olacağı yorumunu yapıyor ancak uzun vadede yatırımcıların yüzü gülüyor gibi görünüyor.