MAGAZİN
22 Ocak 2022 - 13:36

Kendall Jenner'dan eksi 5 derecede bikinili pozlar!

Ünlü model Kendall Jenner, kış tatili için gittiği Aspen'de karlar içinde bikinili pozlar verdi. Eksi 5 derecede soğuğa meydan okuyan Janner'in pozları sosyal medyayı salladı.

MAGAZİN
22 Ocak 2022 - 13:36
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Kendall Jenner'dan eksi 5 derecede bikinili pozlar!
Moda dünyasının en çok aranılan modelleri arasında yer alan Kendall Jenner, yine moda devi bir markanın reklam yüzü oldu. Kış tatili için Aspen'e giden  Kendall Jenner, tatili sırasında verdiği pozları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.








eksi 5 derece soğukta bikinili pozlar veren ünlü model Jenner, keyifli halleriyle dikkat çekerken güzel mankenin son halleri beğeni ve yorum rekoru kırdı.



JANNER, WIM HOF’A ÖZENDİ

Kendall Jenner, gönderilerinden birisinin altına dondurucu soğuklarla mücadele etme yeteneğiyle tanınan 62 yaşındaki Hollandalı ekstrem sporcud Wim Hof'a atıfta bulunarak 'Wim Hof buz banyoları' notunu yazdı.



 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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