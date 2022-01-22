Kendall Jenner'dan eksi 5 derecede bikinili pozlar!

Moda dünyasının en çok aranılan modelleri arasında yer alan Kendall Jenner, yine moda devi bir markanın reklam yüzü oldu. Kış tatili için Aspen'e giden Kendall Jenner, tatili sırasında verdiği pozları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
eksi 5 derece soğukta bikinili pozlar veren ünlü model Jenner, keyifli halleriyle dikkat çekerken güzel mankenin son halleri beğeni ve yorum rekoru kırdı.
JANNER, WIM HOF’A ÖZENDİ
Kendall Jenner, gönderilerinden birisinin altına dondurucu soğuklarla mücadele etme yeteneğiyle tanınan 62 yaşındaki Hollandalı ekstrem sporcud Wim Hof'a atıfta bulunarak 'Wim Hof buz banyoları' notunu yazdı.
eksi 5 derece soğukta bikinili pozlar veren ünlü model Jenner, keyifli halleriyle dikkat çekerken güzel mankenin son halleri beğeni ve yorum rekoru kırdı.
JANNER, WIM HOF’A ÖZENDİ
Kendall Jenner, gönderilerinden birisinin altına dondurucu soğuklarla mücadele etme yeteneğiyle tanınan 62 yaşındaki Hollandalı ekstrem sporcud Wim Hof'a atıfta bulunarak 'Wim Hof buz banyoları' notunu yazdı.