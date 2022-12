Kendi Et Suyunuzu hazırlama taktikleri! Kilerinize stok suyunuzu yapın, yemeklerinizi tatlandırın

Bildiğiniz tek şey mağazadan satın aldığınız et suyu ise, ev yapımı et suyunun ne kadar çok yönlü ve lezzetli olabileceğini keşfedene kadar bekleyin. Bu aynı zamanda gıda israfını azaltmanın akıllıca bir yoludur: tavuk karkasları, sığır kemikleri, havuç üstleri, patates kabukları ve bitki sapları serbesttir. Sadece bunları pişirme zamanı gelene kadar dondurucuda sakladığınızdan emin olun. Amino asit profilleri nedeniyle tavuk ve et suyunu seviliyor. Glutamin vücudu strese girdiğinde destekler ve toparlanmasını sağlarken glisin sindirime yardımcı olur. Bu arada sebze suyu mineraller açısından zengindir. Magnezyum enerji üretimine yardımcı olur ve bilinen bir stres azaltıcıdır; çinko ve bakır ise bağışıklık sistemini destekler.Malzemeler 1 adet etli bütün tavuk veya sığır kemiği (isteğe bağlı) Tencereyi neredeyse dolduracak kadar doğranmış taze sebze veya dondurulmuş sebze artıkları (soğan, havuç vb) 2 defne yaprağı, 1/2 çay kaşığı tane karabiber ve 3 maydanoz veya kekik dalı gibi 3 veya 4 aromatik katkı Tatlandırmak için tuz Talimatlar Kemikleri kullanıyorsanız, büyük bir tencerenin, yavaş pişiricinin veya fırınının dibine yerleştirin. Üzerine sebzeleri, otları ve baharatları serpiştirin. Malzemelerin üzerini örtecek kadar su ekleyin ve kaynatın, ardından kaynamaya bırakın. Kısık ateşte, üstü kapalı olarak en az sekiz saat pişirin. Tat vermek için tuz ekleyin. Soğumaya bırakın, ardından ince gözenekli bir elek veya tülbent kaplı bir süzgeç kullanarak bir saklama kabına süzün. Et suyu bir haftaya kadar buzdolabında saklanabilir veya üç aya kadar dondurulabilir.