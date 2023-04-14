Finans
14 Nisan 2023 - 20:30

Kendi evimi kendim yaparım diyene devletten büyük destek! 300 bin TL karşılıksız destek ve ucuz faizli kredi yardımı! Kendi evini yapacaklar acele etsin!

Hükümet, kendi evlerini inşa etmeyi planlayan vatandaşların devletten düşük faizli kredi ve 300.000 TL'ye kadar karşılıksız yardım şeklinde mali destek alacağını açıkladı.

Finans
14 Nisan 2023 - 20:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kendi evimi kendim yaparım diyene devletten büyük destek! 300 bin TL karşılıksız destek ve ucuz faizli kredi yardımı! Kendi evini yapacaklar acele etsin!
TAKİP ETTAKİP ET

Devletten kendi evini inşa edenlere, düşük faizli kredi ve ücretsiz yardım 



Hükümet, kendi evlerini inşa etmek isteyenlerin devletten düşük faizli kredi ve 300.000 TL'ye kadar karşılıksız yardım şeklinde mali destek alacağını açıkladı. Bu girişim, ev sahiplerini kentsel dönüşüm ve depreme dayanıklı inşaat yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Hükümet, kendi evlerini inşa etmek isteyenlerin devletten düşük faizli kredi ve 300.000 TL'ye kadar karşılıksız yardım şeklinde maddi destek alacağını açıkladı.

 Ev onarımları ve inşaatları için 300.000 TL'ye kadar karşılıksız yardım 



Aile Bakanlığı, onarım yapılacak konutun veya konut yapımında kullanılan arsanın tam hisseli tapusuna sahip olan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olanların yardıma başvurabileceğini belirtti. Destek, ev onarımı, prefabrik ve betonarme ev yapımı için, ihtiyaç ve uygunluk kriterlerine bağlı olarak, 35.000 TL ile 300.000 TL arasında değişen yardım sağlıyor. Ayrıca işyeri veya konutunu güçlendirmek isteyen, işyeri veya konutunu yıkıp kendi konutunu yapmak isteyenlere, hazine tarafından tek konut yapımı için 840 baz puan faiz desteği sağlanacak. Kentsel dönüşüm için 2 veya daha fazla konut alanlara 720 baz puan faiz desteği sağlanacak. İşyerini güçlendirmek ya da yıkmak isteyenlere ise 480 baz puan destek sağlanacak.

Hükümet, kendi evlerini inşa etmek isteyenlerin devletten düşük faizli kredi ve 300.000 TL'ye kadar karşılıksız yardım şeklinde maddi destek alacağını açıkladı.

Konut yapımı ve edinimine yönelik kredi limitleri ve faiz desteği artırıldı

Ayrıca konut yapım ve konut edindirme kredisi üst limitleri 600.000 TL ile kentsel dönüşüm kredisi için 1.250.000 TL arasına yükseltildi. Faiz desteği de artırılarak faiz oranları %1,49'dan %0,79'a düşürüldü. 3 milyon liraya kadar yüzde 60 devlet desteği ile vatandaşların ödeyeceği oran %0,89 olacak. 0,50 faiz desteği ile %0,99 faizle verilen 240.000 TL'lik güçlendirme kredisi 320.000 TL'ye yükseltildi.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ