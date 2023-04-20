Kendi evini almak isteyenlere büyük kıyak! 22-65 yaş arasına konut kampanyası: Bu şartlara dikkat!

Akbank, düşük faiz uzun vade imkanı ile yeni kampanyasını başlatmıştır. Kampanya detayları duyuruldu. kredi başvurusunda şartlar da belirtildi. Kredi başvurusunda şartlar nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.
O BANKADAN VATANDAŞLARA KONUT KREDİ KAMPANYASI!Akbank 23-65 yaş arasında olan vatandaşlar için kredi kampanyası başlattı. Kredi kampanyasında düşük faiz uzun vade oranı ile vatandaşlar ev sahibi olabileceklerdir. Kampanya detayları ve kredi başvuru ek şartları yayımlanmıştır.
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için Akbank kredi kampanyasını duyurdu. Konut kredi kampanyasında kredi imkanı sunulacaktır. Konut kredi seçeneklerinde aylık %1,99 faiz oranı, 120 ay vade imkanı ile ev sahibi olma hakkı sağlanmaktadır. Kampanya dahilinde gerekli olan şartlar ise belirtildi. 23-65 yaş arasında olan vatandaşlar faydalanabilecektir. Risk, istihbarat raporunda olumsuzluk yer almayan, gelirini belge ile sunan kişiler kampanya için başvuru yapabileceklerdir. Ev, ofis, mağaza gibi seçenekler de dahildir. Diğer bir şart ise konutun inşaatının tamamlanmamış olmasıdır. Yapının kullanım için izninin belgelenmiş olması gerekmektedir. Kefil gerekmeden kredi başvurusunda bulunulacaktır. Gerekli belgeler banka tarafından istenme hakkına sahiptir. Gerekli olunması halinde kefil istenebilecektir. Akbank şartları değiştirmede ve hakkı durdurabilmede söz sahibidir. Kullanılacak kredi miktarının 5/1000 oranı ile kredi tahsis ücreti alınacaktır. Ekspertiz ücreti peşin tahsil edilecektir. Vatandaşlara ev sahibi olma desteği veren Akbank ödeme planı sunmaktadır. Kampanyanın detayları resmi internet adresinden yayınlanmıştır. Kampanya başvuruları Akbank şubelerinden yapılabilmektedir.