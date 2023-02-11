Kendi evini yapacaklara 150.000 TL'ye prefabrik ev! Hemen bunu yapın, bedavadan ev sahibi olun!







PREFABRİK EV MALİYETLERİ







Şehirden uzakta olmak isteyen veya çocuklu ailelerin çocuklarının biraz olsun toprakla ilgilenmesi için evler alıyor. Bu evlerin de daha az maliyetli olması insanların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Genellikle insanlar bu yüzden prefabrik yapıları tercih ediyor. Bu yapıları tercih edenlere devlet desteği olacağı açıklandı. Konunun detayları yazımızın devamında.Günümüzde popüler olmaya başlayan prefabrik evler insanların ilk tercihleri arasında. Hem diğer yapılara göre daha uygun olması hem de insanların istediği gibi yaptırabilmesi tercih edilmesinin başlıca nedenleri olarak görülür. Prefabrik evi tercih edenlere de yeni müjde hükümetten geldi. Devletin verdiği destek ile ödeme zorluğu çekmeden müstakil prefabrik ev yaptırılabilecek. Arsası olan vatandaş betonarme evlerin maliyeti yüksek olunca onu tercih etmiyor. Aynı zamanda prefabrik evler hızlıca kurulduğu için insanlar bu evleri yaptırıyor.İnşaat uzmanlarının da açıklamalarına göre betonarme evler ile prefabrik evler arasında yarı yarıya fiyat farkı olduğu bildiriliyor. Devletin desteği ile de 100 metrekare müstakil prefabrik evi 140.000 TL'ye 36 taksitle alabilirsiniz.