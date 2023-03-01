Kendi işinin patronu olmak isteyene Halkbank'tan dev destek! Şarta uyan 250.000 TL alacak

Kendi işini kurmak isteyen girişimci insanlar için bankaların düzenlediği kampanyalar hız kesmeden devam ederken yeni bir kampanya haberi de Halkbank'tan geldi. Peki Halkbank 250 bin TL destekten faydalanma şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
HALKBANK GİRİŞİMCİ DESTEĞİKendi işini kurmak isteyen ancak sermaye sorunu yaşayan vatandaşlar için Halkbank yeni bir kampanyaya imza attı. Halkbank tarafından verilecek destekten faydalanmak için bazı şartların taşınması gerekiyor. Şartlar şu şekilde belirlendi; İş kuracak kişinin 18 yaşını doldurması ve 55 yaşını geçmemesi gerekiyor, alanında tecrübe sahibi olması ve kurulacak iş ilanında diploma sahibi olmak gerekiyor.
Krediden faydalanacak kişiler 12 ay ödeme ertelemesi yapabilecek. Aynı zamanda vatandaşlara 60 ay vade seçeneği de sunulacak. Kendi işini kurup kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar iş fikri ile ilgili kendi işlerini kuracak veya kurmuş olan kişiler için düzenlenen kampanyanın üst limiti 250 bin TL olacak. kredi için en az ilkokul mezunu ve 45 yaş altında olmak gerekiyor. Aynı zamanda gazi, şehit, gazi yakını ve engelli vatandaşlar 55 yaşında olsa da başvuru yapabiliyorlar. Başvurular şahsen banka üzerinden yapılacak.