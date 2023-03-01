Finans
01 Mart 2023 - 20:30

Kendi işinin patronu olmak isteyene Halkbank'tan dev destek! Şarta uyan 250.000 TL alacak

Bankalar vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kampanyalarına devam ederken bir müjde de Halkbank'tan geldi. İş kurmak isteyenlere nakit desteği verilecek! Peki şartlar nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
01 Mart 2023 - 20:30
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Kendi işinin patronu olmak isteyene Halkbank'tan dev destek! Şarta uyan 250.000 TL alacak


Kendi işini kurmak isteyen girişimci insanlar için bankaların düzenlediği kampanyalar hız kesmeden devam ederken yeni bir kampanya haberi de Halkbank'tan geldi. Peki Halkbank 250 bin TL destekten faydalanma şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HALKBANK GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

Kendi işini kurmak isteyen ancak sermaye sorunu yaşayan vatandaşlar için Halkbank yeni bir kampanyaya imza attı. Halkbank tarafından verilecek destekten faydalanmak için bazı şartların taşınması gerekiyor. Şartlar şu şekilde belirlendi; İş kuracak kişinin 18 yaşını doldurması ve 55 yaşını geçmemesi gerekiyor, alanında tecrübe sahibi olması ve kurulacak iş ilanında diploma sahibi olmak gerekiyor. 



Girişimcilere Nakit Desteği

Krediden faydalanacak kişiler 12 ay ödeme ertelemesi yapabilecek. Aynı zamanda vatandaşlara 60 ay vade seçeneği de sunulacak. Kendi işini kurup kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar iş fikri ile ilgili kendi işlerini kuracak veya kurmuş olan kişiler için düzenlenen kampanyanın üst limiti 250 bin TL olacak. kredi için en az ilkokul mezunu ve 45 yaş altında olmak gerekiyor. Aynı zamanda gazi, şehit, gazi yakını ve engelli vatandaşlar 55 yaşında olsa da başvuru yapabiliyorlar. Başvurular şahsen banka üzerinden yapılacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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