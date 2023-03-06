Kendi prefabrik evini yapanlara 200.000 TL devlet desteği! Başvurular açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde prefabrik konutlara olan talep arttı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu desteği, evleri oturulamayacak derecede bakımsız ve sağlıksız koşullarda yaşayanlara maddi yardım sağlayacak. Destekten yararlanabilmek için başvuru sahibinin bölgeye ait tapusunun olması, ortalama gelirinin asgari ücretin 1/3'ünden az olması ve sağlıksız koşullarda yaşaması gerekiyor. Destek 200.000 TL
Prefabrik evler, betonarmeye alternatif
Prefabrik evler, düşük maliyetleri nedeniyle betonarme ev yapımına bir alternatif haline geldi. Son dönemde Türkiye'nin birçok ilini etkileyen deprem, vatandaşların yaşam alanlarına şüpheyle yaklaşmasına neden oldu. Bunun sonucunda vatandaşlar, kendilerini ve sevdiklerini gelecekteki depremlere karşı güvence altına almak için prefabrik evlerin fiyatlarını araştırıyor.