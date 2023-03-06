Finans
06 Mart 2023 - 20:00

Kendi prefabrik evini yapanlara 200.000 TL devlet desteği! Başvurular açıldı

Bakanlık'tan deprem sonrası prefabrik konutlar için nakit destek

Finans
06 Mart 2023 - 20:00
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Kendi prefabrik evini yapanlara 200.000 TL devlet desteği! Başvurular açıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde prefabrik konutlara olan talep arttı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu desteği, evleri oturulamayacak derecede bakımsız ve sağlıksız koşullarda yaşayanlara maddi yardım sağlayacak. Destekten yararlanabilmek için başvuru sahibinin bölgeye ait tapusunun olması, ortalama gelirinin asgari ücretin 1/3'ünden az olması ve sağlıksız koşullarda yaşaması gerekiyor. Destek 200.000 TL

Prefabrik evler, betonarmeye alternatif

Prefabrik evler, betonarmeye alternatif



Prefabrik evler, düşük maliyetleri nedeniyle betonarme ev yapımına bir alternatif haline geldi. Son dönemde Türkiye'nin birçok ilini etkileyen deprem, vatandaşların yaşam alanlarına şüpheyle yaklaşmasına neden oldu. Bunun sonucunda vatandaşlar, kendilerini ve sevdiklerini gelecekteki depremlere karşı güvence altına almak için prefabrik evlerin fiyatlarını araştırıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan karşılıksız destekler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine farklı kategoriler altında destek veriyor. Prefabrik ev yapım desteği de Bakanlık tarafından ihtiyaç sahiplerine sağlanan karşılıksız destekler arasında. Uygunluk kriterlerini taşıyanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla başvuruda bulunabilir.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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