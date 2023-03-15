Kendine ait evinin tapusu olanlar dikkat! Bu işlemi yapmayanın tapusu elden gidecek: Sayılı günler kaldı!

Bu sefer uyarı, tapu sahipleri için geldi. Hisseli tapu sahiplerine, tapuda ön alım hakkı için yapılan duyuruya göre yasal süre olarak belirlenen 54 gün içerisinde başvuru yapmaları, aksi takdirde başvuru yapmayan kişiler için haklarını kaybetme durumunun olacağı bildirildi. Ayrıntılar haberimizde...
TAPU ALIM HAKLARINIZ KAYBOLABİLİR
Tapu sahiplerine yönelik kararda son aşamalara varıldı. Birden fazla tapusu bulunan kişilerin başvuru yapması gerekiyor. Bununla birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu ve ilgili tüm kayıtlarla ilgili işlemleri de gerçekleştirme yetkisi bulunuyor. Taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkiler, tapu belgesi ile kayıt altına alınmaktadır. Kimi durumda tapu tek bir kişiye ait olurken, kimi zamanlarda ise birden fazla kişiye ait olabilmektedir.
BU DURUMDA TAPU DEVİR İŞLEMİ İPTAL EDİLİR
Tapu hissedarı olan kimsenin, satış işlemini gerçekleştirdiği ve diğer hissedarlara haber vermediği durumlarda itiraz hakkınız bulunmaktadır. Bu itirazın ardından tapunun devir işleminin dahi iptal edilebilir olduğu belirtildi. diğer hissedarlara haber vermeden yaptığı satış için itiraz hakkı bulunmakta olup tapunun devrinin dahi iptal edilmesi mümkündür. Bu yüzden hisseli tapu satışında pay alan kişinin mağdur duruma düşmemesi için diğer hissedarlardan yazı ile bir feragatname alması gerekmektedir. Hisseli tapu eğer üçüncü bir kişiye satılır ve satış işlemi noter üzerinden diğer hissedarlara bildirilirse, pay sahipleri bu bildirimi aldığı tarihten itibaren üç ay içinde ön alım talepli dava açılması gerekmektedir. Bu süre içinde açılmayan davalar için ön alım hakkı olmaz. Ancak satışta diğer paydaş kişilerin haberi olmaz ise 2 yıl içerisinde ön alım talepli dava açma hakkının bulunduğu, şayet açılmazsa ön alım hakkı düşmektedir.