YAŞAM
19 Eylül 2022 - 10:21

Kendini araçların önüne atan alkollü genç ölümden kıl payı kurtuldu

Denizli'de alkollü genç, gece yarısı önüne atladığı araca tutunarak metrelerce sürüklendikten sonra tekerleklerin altından kalmaktan kıl payı kurtuldu. İçler acısı bir durum sergileyen genç, yakının ikna etmesiyle kıl payı durduruldu.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 10:21
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Kendini araçların önüne atan alkollü genç ölümden kıl payı kurtuldu


Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; gece geç saatlerde üstünü çıkaran alkollü genç, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde ortalığı birbirine kattı. Trafiğin aktığı yolda kendini araçların önüne atan genç, yaptığı saldırgan hareketlerle sürücüleri canından bezdirdi. Etrafa hakaretler ederek bağıran genç, mahalle halkını camlara çıkarttı. Vatandaşlar ne olduğuna anlam veremeyerek o anları izlemekle yetindi.

Son olarak bir ticari aracın önüne atlayıp tuhaf hareket yapan genç, kendisinin alkollü olduğunu anlayan sürücünün camı inik arabasına tutundu. Ne yapsa da saldırgandan kurtulamayan sürücü, arabayı gazlayarak gitmeye başladı. Israrla tutunarak araçta sürünen alkollü genç, sürücünün müdahalesiyle tutunduğu yeri bıraktı ve lastiklerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yüreklerin ağza geldiği anlarda genç bir müddet yerden kalkamazken, aracın sürücüsü ise arkasına bakmadan uzaklaştı.



Yanına gelen yakını genci oturttuğu kaldırdım da kendisine gelmesi için yoğun çaba gösterse de, oldukça verimli geçiren olamadı. Bir süre baygın olan ve kendini yere atan genç, gelen araçla götürüldü. Çevredeki vatandaşlar o anları korku dolu gözlerle izledi.

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Haber Editörü
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