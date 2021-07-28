Hülya Avşar uzun zamandır dizilerde yer almıyordu. Masumiyet dizisiyle ekranlara tekrar dönmüştü.Masumiyet dizisi reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı ve 13.bölüm sonrası ekranlara veda etti. Hülya Avşar, Masumiyet dizisinin bitmesiyle tatil sezonunu açtı. Hülya Avşar bikinili pozlarıyla çok konuşuldu. Hülya Avşar yüzmedeki becerisiyle kendine hayran bıraktı.
Hülya Avşar denizde yeteneğini gösterdi
Hülya Avşar, yaşına rağmen fit görünümüyle dikkatleri çekmektedir. Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşan Avşar, kendine hayran bıraktı. Instagram hesabında paylaştığı bir video ile yüzme tarzını gösterdi. Hülya Avşar’ın iyi bir yüzücü olduğu anlaşılmaktadır.