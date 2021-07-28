Kendini denize bırakan Hülya Avşar yüzme tarzı ile kendine hayran bıraktı

Hülya Avşar,spora olan ilgisiyle bilinmektedir. Kendini denize bırakan Hülya Avşar yüzme tarzı ile kendine hayran bıraktı. Hülya Avşar yüzme tarzıyla nasıl olay oldu? Yüzme tarzıyla dikkatleri çeken Avşar, iyi bir yüzücü olduğunu gösterdi. Bu haberimizde Hülya Avşar'ın olay yüzme tarzına ilişkin merak edilenleri sizler için derledik. İşte Hülya Avşar'ın yüzme tarzı...